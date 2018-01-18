IU喊话《孝利家民宿2》新工读生润娥：祝你度过一段幸福时光

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IU受邀亮相知名新闻节目《News Room》，该节目主持人孙石熙是极具影响力的主播，该节目也是揭发南韩前总统朴槿惠「闺密事件」而受到关注。

节目中，IU提到了《孝利家民宿2》的新工读生少女时代成员润娥，作为第1季工读生前辈的IU先是祝贺了润娥，IU说：「我在济州岛度过了去年最快乐的时光，心情非常舒畅，在济州岛的时候睡得也很好，祝贺你要在那里度过一段幸福的时间。 」

IU还谈到夺下金唱片奖音源类的「大赏」，这不但是她出道10年来首夺大赏，也是该奖11年来首次颁奖给solo女歌手，当天在致词感言特别提到了去世的SHINee钟铉，称：「我也许能了解他的痛苦， 所以更加感到难过以及对不起。 」当时她还鼓励其他歌手，「开心的时候就笑，难过的时候就哭，肚子饿了会没力气，生病了工作效率就会下降，这些都是人之常情，希望各位都能将这些情绪自然表现出来，再去接纳它。 」

主播孙石熙问及当天的感言，IU回应「不管怎麽说，我们都是同一年出道的艺人，带著同样的梦想成长，很后悔没能成为支援他的力量。 不只我，其他歌手们也心情沉重，那时候有很多的颁奖典礼，大家心情都很沉重让我感到担心，因此希望能好好地传达我的想法给大家，才在颁奖典礼讲了那番感言」。 这段话显示钟铉的离世对韩国歌谣界的冲击，IU作为出道10年的前辈，体贴之心让人温暖。

「图：《News Room》」

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