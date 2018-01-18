IU喊話《孝利家民宿2》新工讀生潤娥：祝你度過一段幸福時光

IU受邀亮相知名新聞節目《News Room》，該節目主持人孫石熙是極具影響力的主播，該節目也是揭發南韓前總統朴槿惠「閨密事件」而受到關注。

節目中，IU提到了《孝利家民宿2》的新工讀生少女時代成員潤娥，作為第1季工讀生前輩的IU先是祝賀了潤娥，IU說：「我在濟州島度過了去年最快樂的時光，心情非常舒暢，在濟州島的時候睡得也很好，祝賀你要在那裡度過一段幸福的時間。 」

IU還談到奪下金唱片獎音源類的「大賞」，這不但是她出道10年來首奪大賞，也是該獎11年來首次頒獎給solo女歌手，當天在致詞感言特別提到了去世的SHINee鐘鉉，稱：「我也許能了解他的痛苦， 所以更加感到難過以及對不起。 」當時她還鼓勵其他歌手，「開心的時候就笑，難過的時候就哭，肚子餓了會沒力氣，生病了工作效率就會下降，這些都是人之常情，希望各位都能將這些情緒自然表現出來，再去接納它。 」

主播孫石熙問及當天的感言，IU回應「不管怎麽說，我們都是同一年出道的藝人，帶著同樣的夢想成長，很後悔沒能成為支援他的力量。 不只我，其他歌手們也心情沉重，那時候有很多的頒獎典禮，大家心情都很沉重讓我感到擔心，因此希望能好好地傳達我的想法給大家，才在頒獎典禮講了那番感言」。 這段話顯示鐘鉉的離世對韓國歌謠界的衝擊，IU作為出道10年的前輩，體貼之心讓人溫暖。

「圖：《News Room》」

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