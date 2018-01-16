《沉默的目击者》眼见不为凭 伤心父亲如何让女儿无罪释放？ 收视率女王大战！《Return》高贤贞VS《Mother》李宝英，你要站哪边？ 泫雅3月袭港举行首次个人Music Party 全场击掌征服「Aing」！ 《孝利家民宿2》今日拍摄完毕 第二季三大看点不容错过！ IU在演唱会叮咛未成年粉丝要在10点前回家！最后还说：「看来要为10代们准备的一场演唱会才行」 秀智新曲“爱著另一个人”TEASER公开 SJ《Super TV》预告！罗PD最想要合作的成员是东海，曾被他选过的银赫：「这么快就变心了」 韩剧《信号Signal》出中文版的书了～！原著剧本上、下集推出一次回味个够… 「彭部长」郑雄仁的女儿们到《机智牢房生活》拍摄现场探班，还参观了2舍6房呢！ 「水晶男孩」正式由 YG 注册为商标 「成员拥有独占权力」！ SEVENTEEN 胜寛同名水井诞生！生日前的帅气挑战令歌迷惊喜万分 EXO杜拜观赏《Power》喷泉 粉丝应援超热情 「特惠入学爱豆」郑容和公司发声明：「本人及公司都不知道存在不妥之处」 《不是机器人啊》今晚危机最新预告！真心舍不得下礼拜就要完结篇啦～！ 有洋葱！金柱赫在电影《兴夫》片场的最后身影花絮视频 尹斗俊、金所炫、Yura《Radio Romance》角色海报公开 韩媒曝知名爱豆团成员享优待入学 缺席面试照样被录取 Wanna One 将出演《看见你的声音》第五季啦！11 人合体全员登场 秀智这组新写真美哭了，看得小编无法自拔 Red Velvet Yeri 感性发文透露心情 向热情应援的 ReVeluv 致谢

[短评] 近期韩国电影大大启用亲情洋葱，赚人热泪的情节不少，这次是父女之间看似平淡的互动，却在事件发生后才层层剥开这颗名为父爱的洋葱。

剧情描述知名财团会长林泰山（崔岷植饰）热恋著女歌手朴宥娜（李荷妮饰）并即将步入礼堂，宥娜也相当用心顾虑到会长与前妻所生的女儿心情，但某天晚上宥娜却意外丧生，而所有证据都指向会长女儿可能是凶手，痛失挚爱的会长将如何挽救女儿的清白？



剧名所指的《沉默的目击者》究竟是谁？无疑是剧中掌握关键证据的柳俊烈。他的身分其实是朴宥娜的铁粉，又因为专业技术面而拥有许多影像资讯，让会长与律师都不约而同找上他，因为他了解整起事件的来龙去脉，但他是否会被粉丝情感左右而做出违背事实的证词？



这部戏里除了看见一个痛失爱人的男子以及忧心的父亲，更厉害的是会长的剧中剧，会长其实对於每一个人都没泄露出自己的真实情感，不断想尽办法砸下重金一定要让女儿无罪释放，失去了爱人不能再失去女儿，迫切的情感在崔岷植的演出之下相当到位。



从他了解事情的真相那一刻，他开始自导自演，成功多次误导了律师以及社会大众，当然也达成了自己的目的，最心痛莫过於女儿，没有想到父亲会不顾自己身败名裂只为挽救她的未来。爸爸在会面时的那句：“不要哭。”根本是重量级的洋葱核弹，此后女儿能否成熟懂事点？



会长费尽心思给了女儿的完美不在场证据，而在这过程中即使心力交瘁，看著他对於每个环节与每一位相关人员的要求，了解他是多么渴望女儿的自由。他也在这些人的身上找寻著挚爱的身影，其实对於未婚妻宥娜，他的心中充满亏欠，但在这过程中彷佛也看见了宥娜对他说“我没关系”，让会长流著泪也放心地微笑了，他压抑的心灵就此得到救赎，即使最后的结果还是要自己承受。



律师带领著大家一步步掀开这些残酷的事实，一开始主张无罪到后来看著影片找到了大家所认为的真凶，又推翻，一次一次新证据的出现让她混乱不已，不过最后的最后她也和观众们一样为父爱动容，这也才懂了会长的心思，朴信惠所饰演的律师实事求是，却没想到眼见不为凭。大家一起1月19日到戏院里揭开事实吧！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究