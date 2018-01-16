《沉默的目擊者》眼見不為憑 傷心父親如何讓女兒無罪釋放？

[短評] 近期韓國電影大大啟用親情洋蔥，賺人熱淚的情節不少，這次是父女之間看似平淡的互動，卻在事件發生後才層層剝開這顆名為父愛的洋蔥。

劇情描述知名財團會長林泰山（崔岷植飾）熱戀著女歌手朴宥娜（李荷妮飾）並即將步入禮堂，宥娜也相當用心顧慮到會長與前妻所生的女兒心情，但某天晚上宥娜卻意外喪生，而所有證據都指向會長女兒可能是兇手，痛失摯愛的會長將如何挽救女兒的清白？



劇名所指的《沉默的目擊者》究竟是誰？無疑是劇中掌握關鍵證據的柳俊烈。他的身分其實是朴宥娜的鐵粉，又因為專業技術面而擁有許多影像資訊，讓會長與律師都不約而同找上他，因為他了解整起事件的來龍去脈，但他是否會被粉絲情感左右而做出違背事實的證詞？



這部戲裡除了看見一個痛失愛人的男子以及憂心的父親，更厲害的是會長的劇中劇，會長其實對於每一個人都沒洩露出自己的真實情感，不斷想盡辦法砸下重金一定要讓女兒無罪釋放，失去了愛人不能再失去女兒，迫切的情感在崔岷植的演出之下相當到位。



從他了解事情的真相那一刻，他開始自導自演，成功多次誤導了律師以及社會大眾，當然也達成了自己的目的，最心痛莫過於女兒，沒有想到父親會不顧自己身敗名裂只為挽救她的未來。爸爸在會面時的那句：“不要哭。”根本是重量級的洋蔥核彈，此後女兒能否成熟懂事點？



會長費盡心思給了女兒的完美不在場證據，而在這過程中即使心力交瘁，看著他對於每個環節與每一位相關人員的要求，了解他是多麼渴望女兒的自由。他也在這些人的身上找尋著摯愛的身影，其實對於未婚妻宥娜，他的心中充滿虧欠，但在這過程中彷彿也看見了宥娜對他說“我沒關係”，讓會長流著淚也放心地微笑了，他壓抑的心靈就此得到救贖，即使最後的結果還是要自己承受。



律師帶領著大家一步步掀開這些殘酷的事實，一開始主張無罪到後來看著影片找到了大家所認為的真兇，又推翻，一次一次新證據的出現讓她混亂不已，不過最後的最後她也和觀眾們一樣為父愛動容，這也才懂了會長的心思，朴信惠所飾演的律師實事求是，卻沒想到眼見不為憑。大家一起1月19日到戲院裡揭開事實吧！



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