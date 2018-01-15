《要先接吻吗》Teaser公开 金宣儿+甘宇成的直进攻势 IU为超喜欢Red Velvet的经纪人安排了合照！IU：「他比我得大赏还要开心呢！」 尹汝贞：我也不知道《尹食堂2》哪里好看 你是因为什么爱上了《尹食堂》呢？ JTBC选秀节目《MIX 9》将在1月26日直播选出最终出道的九人团！ 《与神同行1》票房跃升史上第六 逼近《神偷大劫案》 《又，吴海英》OST乱入tvN《和游记》李升基抱紧车胜元这一幕啦～！ BIGBANG胜利 & iKON结伴出演《认识的哥哥》 Wanna One朴志训、朴佑镇至亲间的打闹被误解！网友：「需要处理一下私生饭了」 SJ《Super TV》七分钟预告！来报告节目形式的他们，到最后变成要与PD们组成CP？ 《和游记》张光前往片场时遇车祸！敬业坚持拍完才就医 《Produce101》第3季来袭！日韩合作推《Produce48》，这次是跨国女生版 EXO出发杜拜 观赏《Power》成为杜拜塔喷泉Show背景音乐 郑柔美遭拖欠片酬8000万！ 具惠善、池晟、成宥利也都受害不浅 EXO聊天群组公开 为D.O.、KAI 送生日祝福 《沉默的目击者》崔岷植大谈与李荷妮、柳俊烈、朴信惠剧中关联 South Club开骚前夕举行媒体见面会 先跟香港粉丝媒体见面 《和游记》李升基＆车胜元发功对峙花絮，没有CG时真的狂笑场啊～！ 《尹食堂2》里这对老夫妇，居然是丹麦前商业与经济增长部部长 李起光首场个唱门票瞬间被抢空 决定为热情粉丝加场一场啦！ Kangta 闪电公开惊艳黑发照 超强童颜令人怀疑时空！ 〖官方声明〗神话公司对私生饭下最后通牒！祭出罚则遏阻不当行为