《沉默的目击者》崔岷植大谈与李荷妮、柳俊烈、朴信惠剧中关联
电影 2018年1月16日 星期二11:26 Erin
《沉默的目击者》这部电影即将於1月19日在台上映，由崔岷植与李荷妮、柳俊烈、朴信惠共同演出，层层播开悬疑的剧情。
《沉默的目击者》描述一位集团会长，即将与当红女歌手再婚，但此时却传出了女儿将未婚妻杀害的事件，悲痛欲绝的父亲如何主张女儿的无罪？资深演员崔岷植在本片中演出这个最重要的角色，最爱的女儿是否真的杀了热恋中的未婚妻？他该如何让女儿无罪当庭释放？
剧中崔岷植为了让女儿无罪释放而为她挑选最信任的律师，每次开庭也都更进一步证明女儿的无辜，朴信惠在剧中演出为这位女儿辩护的律师，她收集著许多证据，也主张当事人的无辜，只是当她掌握越多证据，怎么觉得事情真相越来越超出她的想像？
朴信惠是第一次与崔岷植演员合作，她表示在现场向前辈崔岷植学会了许多，而崔岷植也从不吝於称赞后辈，说朴信惠具有非常独特的魅力。
饰演会长未婚妻的李荷妮，还有整起事件的关键人物铁粉柳俊烈，掌握了事件的重要证据而将与崔岷植产生对立或合作的关系。柳俊烈说：“在演戏时能够感觉到人物与人物之间的相关，透过与崔岷植前辈的合作学到很多，也发现：原来演戏是这种感觉啊～”崔岷植也夸赞柳俊烈合作过程中相当出色，对角色的分析非常正确并且完美演绎。
李荷妮饰演当红歌手，即将与会长步入礼堂，但必须先与会长的女儿打好关系。在李荷妮与崔岷植的合作中也非常自然，流露出中年热恋的感觉，崔岷植表现相当温柔体贴，李荷妮也表示自己向崔岷植学到很多，以演员来说非常了不起。崔岷植也大赞李荷妮演技超棒。
看来这几位演员们都相当谦虚互相称赞，《沉默的目击者》真相为何？就请大家一起在1月19日到戏院揭开谜底。
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