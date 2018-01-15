《沉默的目擊者》崔岷植大談與李荷妮、柳俊烈、朴信惠劇中關聯

《沉默的目擊者》這部電影即將於1月19日在台上映，由崔岷植與李荷妮、柳俊烈、朴信惠共同演出，層層播開懸疑的劇情。



《沉默的目擊者》描述一位集團會長，即將與當紅女歌手再婚，但此時卻傳出了女兒將未婚妻殺害的事件，悲痛欲絕的父親如何主張女兒的無罪？資深演員崔岷植在本片中演出這個最重要的角色，最愛的女兒是否真的殺了熱戀中的未婚妻？他該如何讓女兒無罪當庭釋放？



劇中崔岷植為了讓女兒無罪釋放而為她挑選最信任的律師，每次開庭也都更進一步證明女兒的無辜，朴信惠在劇中演出為這位女兒辯護的律師，她收集著許多證據，也主張當事人的無辜，只是當她掌握越多證據，怎麼覺得事情真相越來越超出她的想像？



朴信惠是第一次與崔岷植演員合作，她表示在現場向前輩崔岷植學會了許多，而崔岷植也從不吝於稱讚後輩，說朴信惠具有非常獨特的魅力。



飾演會長未婚妻的李荷妮，還有整起事件的關鍵人物鐵粉柳俊烈，掌握了事件的重要證據而將與崔岷植產生對立或合作的關係。柳俊烈說：“在演戲時能夠感覺到人物與人物之間的相關，透過與崔岷植前輩的合作學到很多，也發現：原來演戲是這種感覺啊～”崔岷植也誇讚柳俊烈合作過程中相當出色，對角色的分析非常正確並且完美演繹。



李荷妮飾演當紅歌手，即將與會長步入禮堂，但必須先與會長的女兒打好關係。在李荷妮與崔岷植的合作中也非常自然，流露出中年熱戀的感覺，崔岷植表現相當溫柔體貼，李荷妮也表示自己向崔岷植學到很多，以演員來說非常了不起。崔岷植也大讚李荷妮演技超棒。



看來這幾位演員們都相當謙虛互相稱讚，《沉默的目擊者》真相為何？就請大家一起在1月19日到戲院揭開謎底。

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