除了《暴君的主廚》，潤娥下半年還有與安普賢主演電影《惡魔搬來了》！漂亮的瘋子來了～

少女時代「演員Line」紛紛有作品推出，電視劇中，繼秀英《拜託戒酒吧》、徐玄《我奪走了公爵的初夜》之後，潤娥《暴君的主廚》預告也出爐，而潤娥還有電影《惡魔搬來了》（原名《2點的約會》）！

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《惡魔搬來了》講述一名青年失業男子「吉九」（安普賢 飾），接下了監視每天凌晨都會變成惡魔醒來的「善智」（林潤娥 飾）這項天馬行空的打工，結果靈魂被吸乾的故事，是部惡魔附身喜劇。



「每天凌晨，毛骨悚然的打工地獄開始了。」官方昨（12）公開一款海報（上圖），今（13）再公開兩款海報（下圖），潤娥全化身一頭捲髮、穿著紅色洋裝的惡魔，緊緊纏著「狗狗美爆發」、極度害怕又無奈的安普賢，一強一弱相當鮮明。



除了潤娥和安普賢，演出陣容還有飾演「解脫的惡魔爸爸」成東鎰、「奇妙的姪女雅拉」朱賢英。預告可見安普賢就是被成東鎰雇用來監視自己的惡魔女兒，似乎是怕女兒做出怪事，女兒白天明明溫柔優雅，凌晨卻會變成另個不計形象像宛如大叔附身的人……但她又會突然變可愛小貓向安普賢告白：「真的很喜歡歐巴。」，不過安普賢沒有上當（？）一副很崩潰XDD。



《惡魔搬來了》也是潤娥繼2019年上映、與曹政奭主演的《極限逃生》後，再度與李相槿導演合作之喜劇電影，預計在今年8月與觀眾見面。由於《極限逃生》當年相當成功，票房是年度年韓國票房第3名，曹政奭、潤娥與李相槿導演都是各大獎項最佳男女主角與最佳導演入圍常客，《惡魔搬來了》受到高度期待。



網友看了預告留言討論「無想像會是什麼內容，ㅋㅋㅋㅋ八月去看吧」、「潤娥帶來最擅長的了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「繼《極限逃生》再次大發吧」、「比想像中還搞笑」、「在你當演員之前還以為清純女主角很適合你，結果反而是搞笑更適合你ㅋㅋㅋ很適合漂亮的瘋子ㅋㅋㅋ」、「善智毛骨悚然的笑聲太搞笑了」……等等。然而海報設計褒貶不一，一開始釋出的海報被說很俗氣，後來兩張才有人覺得更好看、應是刻意復古。

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