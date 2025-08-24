《鬼滅之刃無限城篇》在韓國上映後爆發力驚人！2025最速破百萬，擊敗《阿凡達》《殭屍女兒》賣座電影

日本熱門動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限城篇：第一章猗窩座再襲》用極短的時間刷新今年在韓國的票房新紀錄，超越熱映中、口碑極好的《我和我的殭屍女兒》，還有許多賣座大片。

根據韓國電影振興委員會電影票房綜合電算網統計，《鬼滅之刃無限城篇》於 8 月 23 日下午 1 點 55 分左右，正式突破 100 萬名觀影人次。



這是今年上映所有作品中的最快紀錄。自 22 日上映後，僅用兩天時間就突破 100 萬，速度比《我和我的殭屍女兒》（上映第 4 日達百萬）快了兩天。

《鬼滅之刃無限城篇》的表現也超越其他賣座大片。例如 2022年《阿凡達：水之道》（導演：詹姆斯．卡麥隆）在上映第 3 日達百萬，2025年《米奇17號》（導演：奉俊昊）則花了 4 天。





此外，《鬼滅之刃無限城篇》在開票前的預售量（92 萬張）也創下韓國今年最高紀錄，遠超《阿凡達：水之道》（52 萬）、《冰雪奇緣 2》（47 萬）、《犯罪都市4》（44 萬）。還達成今年最高的首映日觀影人次（54 萬），超越《殭屍女兒》（43 萬）與《不可能的任務：致命清算》（42 萬），展現強大票房實力。

電影《鬼滅之刃》改編自同名漫畫，內容描繪鬼殺隊與最強血鬼們在無限城內的最終決戰，本作是劇場版三部曲的第一章。



早先，這部作品也在韓捲入右翼爭議，主角竈門炭治郎配戴帶有戰犯旗設計的耳飾，以及鬼殺隊組織設定被批評讓人聯想到日本帝國學徒兵。

