16日下午,女團Billlie正式回歸,並在首爾龍山區BLUE SQUARE舉行了迷你5輯《appendix: Of All We Have Lost》的SHOWCASE。

HARUNA



HARAM



SHEON



秀炫



秀雅



始玧



TSUKI



