韓韶禧疑似開小號黑惠利，閨蜜全鍾瑞還關注了帳號？

演員韓韶禧因疑似通過IG小號對演員惠利發佈惡評而陷入爭議。

16日，韓國知名論壇theqoo出現了與此相關的討論，起因是最近在惠利的官方Instagram帳號上，一位網友（使用者名為catsaretheavengers）發佈了惡評，引發了熱議。

該帳號的運營者留言道：「你姐姐（指惠利，前男友為柳俊烈）和柳（指韓韶禧的前男友柳俊烈）加起來也比不過（韓韶禧）」、「一開始就以為能吸引到1700萬粉絲的智商水準」、「因為韓韶禧，惠利點讚數最近漲了不少，雖然現在都掉光了」等，這些貶低惠利的惡意評論引起了廣泛關注。 而問題在於，運營此帳號的用戶被演員全鐘瑞的官方賬號關注，而全鐘瑞一直被認為是韓韶禧最親密的好友之一。



該帳號的創建時間是今年3月，恰逢韓韶禧和柳俊烈的戀情曝光，關於柳俊烈從前女友惠利轉向韓韶禧的「換乘戀愛」傳聞開始流傳，最終在兩人分手後，事件才告一段落。

此外，該賬號的個人資料圖片是一張土星的照片，這一細節也讓人更加懷疑此帳號是韓韶禧的私人帳號。 7月2日，韓韶禧在她的IG帳號上也發佈了一張相同的土星照片。 相關文章裡，除了土星照片外，還包括一張她用套著貓咪手機殼的手機拍照的照片。



對此，韓韶禧的經紀公司Nineato娛樂表示：「我們將進行確認。」 同時，全鐘瑞的經紀公司Andmarq也透露：「正在確認中，確認後會發表聲明。」



另一方面，韓韶禧自與柳俊烈開始戀愛後就展現了暴走狀態。 今年3月15日，關於她與柳俊烈在夏威夷約會的消息曝光後，她表示「這是私生活」對此事保持沉默。然而當天柳俊烈的前女友、歌手兼演員惠利在自己的賬號上發佈了一條「有趣」的文章，引發了網友對「換乘戀愛」的猜測。 隨後，韓韶禧在網上發佈了一張手持刀的狗的照片，並寫道：「我從不喜歡有前任的人，不會以朋友的名義給別人留有餘地，不會對別人感興趣，也不會破壞他人的戀情。 雖然我喜歡《換乘戀愛》這個節目，但它不存在於我的人生中。 我也覺得有趣。」相關內容和圖片在網路上引發了軒然大波。



沒過多久，韓韶禧所屬公司就發表了官方立場聲明，表示「媒體曝光的SNS帳號並非韓素希演員的小號」。 於此同時，全鍾瑞所屬經紀公司則稱：「這是藝人的私生活，難以確認。」

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