6月6日下午,女團BABYMONSTER爲參加《BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE IN JAPAN》粉絲見面會,經由仁川機場前往印尼雅加達。

BABYMONSTER七位成員的穿搭皆為黑白與牛仔,統一色係打造休閒酷妹造型。機場內被記者和粉絲擠得水泄不通,BABYMONSTER成員不時露出驚慌擔憂神色,仍保持微笑向大家友好問候。



