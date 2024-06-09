FTIsland前成員宋承炫完婚，自彈自唱祝歌♥ 鄭容和與郭東延出席，興奮模樣全都錄XD

昨(8)日除了演員金寶羅與導演趙巴倫舉行婚禮之外，FTIsland前成員宋承炫也與女友完成婚禮，CNBLUE鄭容和與演員郭東延到場祝賀。

宋承炫2009年加入FTIsland以吉他手身分出道，樂團活動同時也演過音樂劇、話劇挑戰演技，2019年與公司FNC娛樂合約結束並退出FTIsland，入伍、退伍後2022年以BL劇《哦！我的助手大人》回歸且專注演戲，不過‎今年2月宣布退出演藝圈，不久更傳出6月結婚。



宋承炫就在昨日完婚，婚禮上最特別的就是他一手包辦祝歌，自彈自唱MAKTUB經典歌曲〈Marry Me〉獻給新娘，這首歌他曾在與崔敏煥的台灣見面會上表演過。還有，他與新娘一同進場時，音樂竟是饒舌歌手JAY-Z的〈Empire State Of Mind〉（ft. Alicia Keys〉），他一度伸手嗨起來，見花瓣灑落還興奮轉圈，幸福模樣藏不住。



婚禮場邊有星光，CNBLUE鄭容和、《淚之女王》郭東延出席祝賀，三人曾是經紀公司FNC娛樂的同事、前後輩關係。宋承炫和鄭容和從FNC時期就是好友，就算宋承炫離開FNC兩人仍保持聯繫，而郭東延也待過FNC，最初也要組樂團但被公司推薦去演戲後改變道路。鄭容和曬出三人合照，也拍下宋承炫牽著新娘、入場前在花叢間露出臉和自己互動的有趣畫面，更有賓客無意間拍下鄭容和在宋承炫入場有多興奮，半個身子都站起來錄影還豪邁大笑。



태평양 등짝 저요 저 pic.twitter.com/3wGYqBpOtD — 블루하트 (@blue_heart0622) June 8, 2024

順帶一提，宋承炫雖然退出FTIsland，不過他和成員李洪基、李在真與崔敏煥在IG上保持追蹤，宋承炫傳出婚訊並親自出面說明之貼文（現以移除），可見李洪基、李在真與前經紀人均按讚默默表達支持，可惜的是FTIsland已前往日本準備今(9)日的演唱會，均未能出席。



另外，據傳宋承炫婚後將和妻子前往美國生活，會接手岳父的餐廳生意。而鄭容和當天還跑了演員金圭白（김규백）的婚禮，曬出和金圭白與《Move to Heaven：我是遺物整理師》洪承希合影，三人可能是新劇‎《不著邊際的你》（Disney+預計今年上架）熟識。



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