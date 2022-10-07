梁朝伟亲挑6部电影展映第27届釜山国际电影节：喜欢看全度妍、宋康昊的影片！

梁朝伟闪耀第27届釜山国际电影节。

相关内容：梁朝伟出席第27届釜山国际电影节：谈与郭富城合作《风再起时》「勾起旧香港童年回忆」也透露未来想演角色！

於10月5日开幕的釜山电影节上，影帝梁朝伟受邀亮相，并在开幕式上领取「年度亚洲电影人奖」。梁朝伟还出席了记者会，接受了韩国媒体的采访。 被问及作为亚洲影坛的先导者是如何看待韩国影视作品时，梁朝伟表示：「事实上，最近看到韩国演艺界，我也感到非常高兴。我与韩国有著很长时间的缘分，从20多年前开始，为了宣传电影还经常访问韩国。」他接著说：「釜山国际电影节我从第二届开始首次参与，这次已经是第四次参与，韩国电影中我也很喜欢看全度妍、宋康昊等人的电影」。

同时本届电影节还专门为他设立了「梁朝伟的花样年华」特别展映，他本人亲自挑选了六部展映作品，包括《花样年华》《2046》《无间道》等经典作在内。而梁朝伟选择这些影片展映的原因又是什么呢？他透露：「想挑选各种题材给大家看，多点不同的种类，6部里也有王家卫导演等很多出色导演的作品。也很想给大家看看我刚出道时去台湾拍的《悲情都市》，只是很可惜，只能选6部。」



10月6日淩晨，梁朝伟的妻子刘嘉玲在梁朝伟获奖后发文「You deserve it.（这是你应得的）」，为老公庆贺。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻