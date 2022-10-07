見GD被粉絲媒體包圍住，好友李洙赫趁亂拔腿逃離XD 巴黎街頭逛街的畫面以為是走秀！

拔腿就跑走太好笑！

GD和李洙赫這趟秘密巴黎行已經眾所皆知 XD 從出發開始就成為跟拍目標，即使一切行程皆是保密到家，但兩人一現身，大明星氣息根本無法掩蓋！換了黑色短髮的 GD 看起來俐落帥氣，粉絲對於新造型都十分驚喜～



兩人此次巴黎行和多位巨星碰面、一同合照留念，大咖雲集讓人驚呼這人脈真是太廣！包括周杰倫、還有美國歌手Pharrel Williams！這些動態不禁讓大家開始期待，未來是否會有跨國合作呢？希望有這一天的到來！



此外GD也被捕捉到在巴黎街頭出現的畫面，時髦又少見的單品搭在一起，GD的穿搭更襯托出巴黎的迷人氣息。



都不確定漂亮的是風景還是人了！



這次在機場出現也是聚集一票粉絲及媒體，粉絲給GD送上信，他也一一收下道謝～不久就被團團圍住，根本無法好好走路！然而此時卻發現，摯友李洙赫不見蹤影？原來他走在GD後方，等他被包圍住後趁亂衝到接駁車旁上車 XD 逃走的模樣讓網友都笑到不行。不過現場的盛況也讓人更能感受兩人的人氣確實很高！



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