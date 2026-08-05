人氣綜藝《大逃脫》新一季卡司曝光！「元老成員」金鍾旼＆神童回歸，SEVENTEEN 勝寛驚喜加盟，姜鎬童缺席成最大焦點

《大逃脫》（大逃出）新一季陣容公開啦！ 金鍾旼、SUPER JUNIOR 神童回歸，SEVENTEEN 勝寛首次加入，卻少了姜鎬童，讓不少粉絲直呼好可惜。

由 CJ ENM 製作的《大逃脫》自2018年在 tvN 首播以來，憑藉超大型場景、燒腦關卡與縝密劇情，成為許多觀眾心中的經典冒險綜藝。去年更透過 TVING 原創《大逃脫：The Story》升級回歸，以更龐大的規模與世界觀，再次證明《大逃脫》的超高人氣。

預計於 2026 年下半年公開的新一季，將由金鍾旼、金東炫、神童、柳炳宰、高庚杓，以及勝寛組成全新「逃脫者」陣容。金鍾旼、神童兩位元老成員正式回歸，金東炫、柳炳宰、高庚杓也將再次攜手挑戰，而首次加入的勝寛，更讓粉絲直呼超期待，究竟會與成員們擦出什麼樣的綜藝火花，令人相當好奇！



不過，本季元老成員姜鎬童確定缺席錄製。他感性表示：「《大逃脫》的每一個瞬間，對我來說都是快樂又幸福的回憶。」也相信擁有更多想像力與智慧的夥伴、後輩們，一定會為節目全力以赴，並留下《大逃脫》的經典名言「無論在哪裡，線索一定存在」，暖心為新一季送上祝福。



全新陣容一公開，也在韓網掀起熱烈討論，韓網友：「沒有姜鎬童，元年成員還有意義嗎？」、「如果沒有姜鎬童，綜藝主持會是誰來？ 總覺得無法想象」、「沒有姜鎬童還叫《大逃脫》？乾脆改名《逃離小巷》吧」」、「哇～是勝寛啊」、「弄得一團糟之後又把人找回來，這才更搞笑」、「哦，金鍾旼和神童終於回來」、「沒有姜鎬童有什麼樂趣呢」、「《大逃脫》就是需要那種超投入的成員啊ㅠㅠ」等，除了對姜鎬童缺席感到惋惜，也有不少人期待勝寛加入，以及元老成員回歸後將帶來的全新火花。



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