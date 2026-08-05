《韓國製造2》導演曝3大看點！玄彬、鄭雨盛9年恩怨全面引爆：誰能活到最後？

Disney+ 原創韓劇《韓國製造2》，公開了導演禹民鎬親自介紹的本季3大觀賞重點，大家是不是也很期待呢～！？

《韓國製造2》描繪9年後，朝著更大野心一路狂奔的白冀兌（玄彬 飾）的危險旅程，【第一大看點】就是歷經漫長歲月後，角色們變得更加鮮明的欲望與蛻變。



從逐漸站上權力巔峰的白冀兌，到9年來始終磨利復仇之刃的張健榮（鄭雨盛 飾），以及將成為兩人之間關鍵變數的白冀晛（禹棹奐 飾）。各自懷抱不同目的的他們，接下來的行動預告著全新的緊張局勢。





尤其，禹民鎬導演將貫穿第一季與第二季的核心歸結於「角色」，並曾表示：「《韓國製造2》最大的觀賞重點，就是欣賞主要人物在9年後究竟發生了哪些變化。」據悉，演員們也為了細膩呈現角色改變後的外貌、情感與能量付出了許多努力，因此，從前一季一路陪伴觀眾至今的角色們，以截然不同的面貌再次登場，預計將帶來更強烈的沉浸感。

《韓國製造2》的【第二大看點】，是隨著各自利害關係而不斷重新洗牌的人物關係。經過9年的時間，既有角色之間的關係產生了變化，加上新角色加入，使對立局勢也變得更加錯綜複雜。



禹民鎬導演表示：「我努力去尋找每個角色真正想要的是什麼。依照他們所追求的目標，有的人可以攜手同行，也有的人注定只能兵戎相見。」他預告，角色們將因各自的欲望而彼此糾葛、碰撞。在一個誰也無法完全信任的局勢中，彼此牽制與結盟，將交織出強烈的懸疑氛圍與激烈精彩的故事。

【第三大看點】則是演員們壓倒性的合作火花。歷經兩季的演出，演員們細膩累積了角色一路走來的時間痕跡與變化，同時也透過對彼此角色情感線的即時反應，在每一場戲中激盪出驚人的能量。



此外，禹民鎬導演談到玄彬時表示：「我們默契好到幾乎是一個眼神就懂彼此。」除了演員之外，製作團隊也共同發揮強大的協同效應，進一步提升作品完成度，也讓外界對本作更加期待。



Disney+ 原創韓國劇集《韓國製造2》將於9月9日獨家上線。

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