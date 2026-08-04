《殺手媽咪》鄭準元登《玩什麼好呢？》掀態度爭議！孔曉振曝「錄影後真的吐了」心疼喊：沒能救你

原來鄭準元真的緊張到不行！孔曉振透露，兩人日前一起錄製MBC綜藝《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）時，鄭準元因為太過緊張，錄影結束後甚至直接吐了。

孔曉振4日在 IG 發文寫下：「錄影結束後真的吐了的這位老公……對不起，我沒能救你。」並附上一張鄭準元的照片。照片中可見鄭準元日前出演《玩什麼好呢？》時的模樣，孔曉振還利用貼圖功能，在他的眼睛周圍加上搞笑貼紙，吸引大家的視線。



孔曉振與鄭準元日前為宣傳新劇《殺手媽咪》登上《玩什麼好呢？》，不過鄭準元在節目中全程顯得十分緊張，不僅回答較為簡短，在即興情境劇和演技挑戰環節也沒有太多發揮，因此遭部分觀眾質疑態度不夠積極，引發討論。之後，主持人Haha及演員金賢淑都出面替他緩頰，表示鄭準元在錄影現場相當討喜，也一直盡全力完成錄製，但仍有網友認為他「看起來不夠投入」、「就算個性內向，也未免太被動」。



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如今孔曉振一句「錄影後真的吐了」，也讓不少網友改變看法，紛紛留言表示：「那天好像狀態不太好」、「到底有多緊張啊」、「可能只是不太適合綜藝吧」、「ㅠㅠ真是辛苦了，不知道有多緊張才會吐」、「人家只是為了宣傳電視劇，這些惡評真的太誇張了」、「又不是犯了什麼錯，我覺得整件事被放大太多了」、「大家真的適可而止吧」、「經紀公司真的該保護藝人，網路上有太多過分的留言了」。



另一方面，兩人主演的MBC金土劇《殺手媽咪》講述一名平凡職業媽媽，同時也是傳奇狙擊手「Kingfisher」的雙重人生，是一部結合動作與喜劇元素的作品。該劇第2集全國收視率更衝上8%，亮眼成績也讓觀眾更加期待兩人接下來的精彩表現。



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