《杀手妈咪》郑准元登《玩什么好呢？》掀态度争议！孔晓振曝「录影后真的吐了」心疼喊：没能救你

原来郑准元真的紧张到不行！孔晓振透露，两人日前一起录制MBC综艺《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）时，郑准元因为太过紧张，录影结束后甚至直接吐了。

孔晓振4日在 IG 发文写下：「录影结束后真的吐了的这位老公……对不起，我没能救你。」并附上一张郑准元的照片。照片中可见郑准元日前出演《玩什么好呢？》时的模样，孔晓振还利用贴图功能，在他的眼睛周围加上搞笑贴纸，吸引大家的视线。



孔晓振与郑准元日前为宣传新剧《杀手妈咪》登上《玩什么好呢？》，不过郑准元在节目中全程显得十分紧张，不仅回答较为简短，在即兴情境剧和演技挑战环节也没有太多发挥，因此遭部分观众质疑态度不够积极，引发讨论。之后，主持人Haha及演员金贤淑都出面替他缓颊，表示郑准元在录影现场相当讨喜，也一直尽全力完成录制，但仍有网友认为他「看起来不够投入」、「就算个性内向，也未免太被动」。



（延伸阅读：内向社恐还是没诚意？《杀手妈咪》男主郑准元登《玩什么好呢？》「消极冷淡」被骂爆，刘在锡、孔晓振狂救场也带不动）

如今孔晓振一句「录影后真的吐了」，也让不少网友改变看法，纷纷留言表示：「那天好像状态不太好」、「到底有多紧张啊」、「可能只是不太适合综艺吧」、「ㅠㅠ真是辛苦了，不知道有多紧张才会吐」、「人家只是为了宣传电视剧，这些恶评真的太夸张了」、「又不是犯了什么错，我觉得整件事被放大太多了」、「大家真的适可而止吧」、「经纪公司真的该保护艺人，网路上有太多过分的留言了」。



另一方面，两人主演的MBC金土剧《杀手妈咪》讲述一名平凡职业妈妈，同时也是传奇狙击手「Kingfisher」的双重人生，是一部结合动作与喜剧元素的作品。该剧第2集全国收视率更冲上8%，亮眼成绩也让观众更加期待两人接下来的精彩表现。



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