公演第一、運動第二！Super Junior 東海：「離別的空虛，是為了期待下次再見」

熱愛演出的Super Junior東海表示：「公演是人生第一喜歡的事，第二才是運動」。

SUPER JUNIOR-D&E官方YouTube頻道於近日更新東海在日本大阪舉行演唱會的幕後花絮，從飲食日常、必做清單及演唱會結束後的心靈告白，可以感受到他極致的自律與溫柔，也不難得知為何東海有這麼多粉絲了！

出道超過20年，東海對身體狀態的管理與演出準備的要求，不容小覷。在出發前往場館前，外頭正下著大雨，東海第一時間關心的不是自己、而是粉絲：「希望能停雨，這樣粉絲們就不會淋到雨了。」東海也毫不掩飾他對舞臺的狂熱：「世界上最有意思的事就是公演了，第二名才是運動！」霸氣又真誠的宣言，完美解釋多年來在舞臺上始終保持滿滿熱情的秘密。

連續兩天的演唱會圓滿落幕，東海走回空無一人的觀眾席。看著不久前還擠滿粉絲、如今卻空曠寂靜的場館，東海吐露真心話：「剛才 Annie（粉絲）們還在這裡，現在都離開了。被填滿的公演場地非常熱鬧，但像現在這樣變得空空如也時，其實也會覺得有點空虛。」

然而，這份空虛並沒有讓他陷入低落。東海隨即展現他看待離別的溫柔視角：「不過這也是期待下次再見而道別的時間。總之發自內心，非常感謝大阪。」

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