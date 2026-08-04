甩開未成年交往疑雲！金秀賢宣告強勢復出，10月菲律賓開播「2萬人見面會」

先前因私生活疑雲而無奈停擺演藝事業的韓流男神金秀賢，終於要正式回歸了！隨著法律疑慮全數洗清，金秀賢宣佈將於 10 月 2 日在菲律賓重磅舉辦粉絲見面會「OUR FOREVER WITH YOU」，宣告正式重啟全球活動，再次與廣大海外粉絲相見！

本次見面會由菲律賓頂級時尚生活品牌 BENCH 操刀主辦，地點選在著名的馬尼拉「SM 亞洲購物中心體育館」（MOA Arena），現場預計將擠爆 2 萬名粉絲！屆時金秀賢除了帶來精彩演唱與談話環節，也準備了豐富互動，就是要補足這段時間對粉絲的思念。



事實上，金秀賢近日已透過 BENCH 官方 SNS 發布了久違的問候影片，親切向大家打招呼，眼神與狀態極佳。



帶貨王威力不減！聯名商品一上架直接「全線秒殺」

菲律賓一直是金秀賢在海外的主場之一，從《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》到轟動一時的《淚之女王》，無一不奠定他在當地不可動搖的男神地位。

這次作為復出的第一步，金秀賢率先開跑廣告活動，日前剛與 Bench 推出最新聯名系列，公開後立刻被搶購一空、全線完售，再次證明了他的頂級商業價值與吸金號召力。



歷經1年調查！警方判定「無嫌疑」結案還清白

金秀賢這次能大動作展開全球活動，關鍵在於背後的「法律風險」已全面拆彈。

去年 5 月，已故演員金賽綸的家屬提告，指控金秀賢自金賽綸未成年時期便與其交往，涉嫌違反兒童福利法。經過首爾城東警察署長達 1 年的深入調查，警方於上月 29 日正式宣布「無嫌疑」不予起訴送辦，全案正式結案，徹底還了金秀賢清白。

當時金秀賢的法律代理人也硬氣發聲：「這原本就是以不存在的事實為前提所提出的起訴，無罪結案是理所當然的結果。」並誠摯呼籲大眾根據客觀事實來看待金秀賢。如今隨着真相大白，金秀賢也展現男神氣勢，踩著穩健步伐重新踏上屬於他的演藝舞台！



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