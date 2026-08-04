以為YG很自由，其實連去廁所都要經紀人許可！2NE1 Dara坦言：「當年超羨慕少女時代」

「二代團」又齊聚一堂！2NE1 成員 Dara 近日作客網路節目《要來這邊嗎？》，與 Super Junior D&E（東海、銀赫）相見歡，不僅大聊當年 SM 與 YG 兩大公司之間「看不見的牆」，更親自打破世人對 YG「自由風氣」的迷思。

談起過往交情，東海笑說早在高中時期就認識 Dara，兩人甚至還曾傳出過緋聞；銀赫則回憶起過去和 Dara 一起遠赴瑞士錄製節目，事後才逐漸變得親近。銀赫坦言，那是他第一次和 YG 的藝人固定合作：「以前總覺得兩家公司之間有道看不見的牆，YG 藝人好像不能跟 SM 太親近。雖然從來沒有人這樣規定，但當時的氣氛就是如此。」

而 2NE1 出道後，活動期經常與 Super Junior 重疊。Dara 表示自己本就內向，即便內心想主動打招呼，每次都只能擦身而過。他更補充，大家都以為 YG 的風氣很自由，但他們其實「連去廁所都需要經紀人許可」，反觀少女時代看起來還比較活潑自由。銀赫聽了表示，以前看 YG 的舞臺都氣勢磅礡、像要來打架一樣，現場又是超級跑車、棒球棍，又是各種炫目的 LED 燈，但表演一結束，Dara 其實就只是被送回宿舍安靜地待著。

如今能在節目上侃侃而談、笑談往事的 Dara，其實過去是個極度內向的「I人」。他坦承出道初期因為性格害羞，加上當時前衛誇張的造型，讓他在面對陌生人時總是習慣性退縮。初次接觸綜藝節目時，曾遭遇巨大挫折與打擊，甚至被網友狠批是「節目裡的屏風」。

面對這些鋪天蓋地的負面評價，Dara沒有逃避。接下《Video Star》主持棒後，他跟著資深的主持人姐姐們，展開長達 4 年的實戰鍛鍊，最終一步步蛻變為能靈活應對各種突發狀況的綜藝高手。如今走過低潮的他，也為那些同樣性格內向、正為職場掙扎的後輩們，給出最溫柔的建議：「長大就好！時間會解決一切的。」

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