以为YG很自由，其实连去厕所都要经纪人许可！2NE1 Dara坦言：「当年超羡慕少女时代」

「二代团」又齐聚一堂！2NE1 成员 Dara 近日作客网路节目《要来这边吗？》，与 Super Junior D&E（东海、银赫）相见欢，不仅大聊当年 SM 与 YG 两大公司之间「看不见的墙」，更亲自打破世人对 YG「自由风气」的迷思。

谈起过往交情，东海笑说早在高中时期就认识 Dara，两人甚至还曾传出过绯闻；银赫则回忆起过去和 Dara 一起远赴瑞士录制节目，事后才逐渐变得亲近。银赫坦言，那是他第一次和 YG 的艺人固定合作：「以前总觉得两家公司之间有道看不见的墙，YG 艺人好像不能跟 SM 太亲近。虽然从来没有人这样规定，但当时的气氛就是如此。」

而 2NE1 出道后，活动期经常与 Super Junior 重叠。Dara 表示自己本就内向，即便内心想主动打招呼，每次都只能擦身而过。他更补充，大家都以为 YG 的风气很自由，但他们其实「连去厕所都需要经纪人许可」，反观少女时代看起来还比较活泼自由。银赫听了表示，以前看 YG 的舞台都气势磅礴、像要来打架一样，现场又是超级跑车、棒球棍，又是各种炫目的 LED 灯，但表演一结束，Dara 其实就只是被送回宿舍安静地待著。

如今能在节目上侃侃而谈、笑谈往事的 Dara，其实过去是个极度内向的「I人」。他坦承出道初期因为性格害羞，加上当时前卫夸张的造型，让他在面对陌生人时总是习惯性退缩。初次接触综艺节目时，曾遭遇巨大挫折与打击，甚至被网友狠批是「节目里的屏风」。

面对这些铺天盖地的负面评价，Dara没有逃避。接下《Video Star》主持棒后，他跟著资深的主持人姐姐们，展开长达 4 年的实战锻炼，最终一步步蜕变为能灵活应对各种突发状况的综艺高手。如今走过低潮的他，也为那些同样性格内向、正为职场挣扎的后辈们，给出最温柔的建议：「长大就好！时间会解决一切的。」

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