崔岷植、韓韶禧《高年級實習生》海報＋預告公開！37年資深實習生遇上美女CEO

實力派演員崔岷植與韓韶禧將展現跨越職級的深厚友誼！！職場上的忘年友情令人非常期待。

發行商華納兄弟韓國公司於今天（4日）表示：「電影《高年級實習生》（導演：金度英）正式宣布加入中秋檔期，將於9月16日上映。」

《高年級實習生》改編自同名好萊塢電影，描述一間成立僅3年、迅速崛起為時尚界黑馬的年輕女性CEO公司，迎來一位擁有37年職場資歷的高年級實習生後所展開的故事。



崔岷植飾演資深實習生「基浩」，韓韶禧則飾演創業3年的新銳CEO「宣祐」。官方同步公開了雙人宣傳海報。兩人一同踏上上班路，海報中既有初次上班的悸動，也展現充滿自信的神情，令人更加期待他們的職場生活。

預告片也正式公開。劇中基浩與副代表永煥（金準韓 飾）進行面試，面對詢問自身優缺點的問題時，以機智幽默的回答展現魅力。



影片也呈現他逐漸適應新環境的過程。雖然是擁有豐富社會經驗的職場老將，但在剛入職的新公司裡，仍得從最基層的新人做起。

另一方面，宣祐對被分派到自己麾下的基浩感到有些不自在。她看到基浩履歷上的照片後，忍不住說：「這位看起來好可怕的人是誰啊？」



兩人難以預測的化學反應也令人期待。面對自稱「跟所有長輩都處不好」的宣祐，基浩則十分有禮貌地向她自我介紹。

電影《高年級實習生》預計於9月16日在韓國上映。

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