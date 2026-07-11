安普賢×鄭恩彩《財閥X刑警2》8月7日強勢回歸！豪華特別出演陣容揭曉，俞承豪驚喜加盟、金義聖再現身

《財閥X刑警2》作為SBS「爽劇宇宙」代表作品之一，自宣布推出第二季後就讓不少劇迷敲碗期待，終於等到下個月開播啦！

將於8月7日首播的SBS新劇《財閥X刑警2》，講述一旦辦案陷入僵局，就靠財力扭轉局勢的財閥刑警陳利手，與新任重案組組長朱惠拉攜手辦案，以痛快又充滿笑點的合作模式破解各種案件。



最新公開的預告中，除了飾演財閥刑警陳利手的安普賢、飾演江河警察局重案組新任組長朱惠拉的鄭恩彩，以及重案一組成員朴準永（姜相準 飾）、崔憬趁（金伸比 飾）外，以第二季全新財閥角色「劉成元」特別出演的俞承豪也驚喜亮相。



此外，豪華特別出演陣容也正式揭曉。曾在第一季首集客串的金義聖將再次現身，朴昭怡、李學周、崔德文、李錫、孫宇賢等人則將分別出演不同單元故事，為劇情增添更多看點。許城泰、鄭彩娟、全慧彬、朱賢英、閔敬雅也將加入演出，展現各具魅力的角色，而金惠恩同樣名列特別出演名單，讓本季卡司更加星光熠熠。



製作組表示：「第二季特別希望打破『知名演員客串就是真兇』的公式，因此在每集選角上都花費許多心思。很感謝擁有出色演技與高人氣的演員們加入演出，希望觀眾能和江河警察局重案組一起推理、找出真兇，享受每個故事帶來的驚喜與樂趣。」豪華卡司加上全新案件設定，究竟會帶來哪些驚喜？就讓我們一起期待8月7日的播出吧！

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