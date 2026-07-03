56歲影帝黃晸珉「戒酒2年」驚人回春！告別招牌紅臉，網民震驚：帥過旁邊的趙寅成！

南韓「雙千萬級」演技派影帝黃晸珉日前公開了令人耳目一新的升級版驚人顏值，一洗過往紅彤彤的「酒色皮膚」和「大叔味」，瞬間引發大批網民熱議！

1 日，時尚雜誌 YouTube 頻道「ELLE KOREA」上傳了一支全新影片，邀請到科幻驚悚鉅作《HOPE》的三位主演——老戲骨黃晸珉、長腿男神趙寅成以及名模演員鄭好娟一同驚喜合體。

影片中，黃晸珉身穿一件簡約的黑色針織衫，還罕見地自然放下瀏海登場。最吸睛的是，他不僅五官顯得更加立體、下巴輪廓線條變得緊緻銳利，就連膚色都比平時白皙透亮了好幾個色階，令人感到相當驚艷！



告別招牌「紅臉」！影帝逆生長散發歐爸少年感

要知道，黃晸珉一直以來都因為容易泛紅的膚色，在南韓演藝圈素有「酒色皮膚（술톤）」的綽號。然而，在此次公開的影片中，他卻一改過往的紅臉形象，展現出既透亮又淨白的發光膚質，散發出空前的少年感與年輕氣息。





大批觀看影片的網民紛紛震驚直呼：「看起來足足變年輕了 10 歲！」、「酒色皮膚消失之後，根本是個隱藏版靚仔啊！」、「這完全是逆生長、返老還童了吧！」甚至還有網民開玩笑大讚：「比起旁邊的雕刻男神趙寅成，黃晸珉看起來竟然好像更帥耶！」



認「飲酒過量記憶力衰退」 堅持2年滴酒不沾迎巔峰

事實上，今年 56 歲的黃晸珉先前就曾在多個節目中透露自己正在實行戒酒計畫。去年在錄製 MBC 綜藝節目《Good Day》時，他就曾透露已經戒酒滿一年，並真摯坦言：「以前酒喝得太多，發現記憶力開始變差，生活中的小失誤也變多了。於是心想著『給自己放一年的假吧』，開始跟酒精說再見。」而如今，他已經默默堅持邁入了戒酒的第 2 個年頭，驚人成果確實反應在回春顏值上了！



另一方面，由名導羅泓軫（《哭聲》、《追擊者》）親自執筆並執導的全新科幻驚悚大作《HOPE》，劇情講述在位於非武裝地帶的孤立村莊「希望港」，身為派出所所長的「范錫」（黃晸珉 飾）在接獲老虎出沒的消息後，面對整座村莊陷入未知恐慌與混亂的過程中，所經歷的一連串驚悚故事。該片已正式定檔，將於今年 7 月 15 日在韓國盛大公映。



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