BTS Jin「太平洋寬肩」撞牆超困擾！大讚柾國肌肉天賦：能單手把我提起來

防彈少年團（BTS）成員 Jin近日登上《ELLE KOREA》8 月號封面並接受專訪，大讚這次採訪問題新鮮有趣，直言能排進他心目中的 TOP 3！專訪中他暢聊世界巡演「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」與日常生活中的很多細節與趣事，展現一貫幽默又坦率的魅力。

談到巡演期間最難忍住笑意的時刻，Jin 爆料與「黃金忙內」柾國的爆笑比拼。在隨機播放歷年歌曲的環節中，兩人突然燃起勝負欲，互相暗鬥「誰能將高難度動作撐得更久」，結果硬撐了近兩分鐘，讓他當場腿麻到站不起來。Jin 坦言，以前掰手腕還能贏未成年的柾國，但現在情況早已反轉：「柾國完全能單手把我提起來！我很輕，而他常運動，在肌肉方面真的很有天賦。」



聊到舞台上的「BTS Jin」與私下「金碩珍」的差別，Jin 表示工作時會全力以赴，但切換回個人模式時就會放鬆責任感，不想把自己逼太緊。談及巡演必備品，資深玩家的他秒答電腦、任天堂與 PlayStation「遊戲三件套」，連最近最幸福的三件事也離不開遊戲：在家做飯、睡自己的床、玩遊戲網路順暢！聊到 Solo 曲《致今天的我》時，更爆笑直言：「現在只想趕快下班去打遊戲！」



擁有「太平洋肩膀」、「肩膀流氓」美譽的他，也在專訪中講述「帥哥的煩惱」：「聽起來可能有點討人厭，但其實我在家走路經常撞到牆，坦白說蠻不方便的。雖然視覺上很讚，但以效率來說真的不高。」現場實測肩寬為 48cm，Jin 謙虛笑稱是因為自己頭小才顯得肩寬，實際上跟成員們相差無幾。



而被問到想和 ARMY（粉絲名）一起做的事，Jin 提出了超獵奇的「無人島野生體驗」！他打趣表示想租個無人島，像《叢林的法則》一樣帶大家體驗釣魚、打獵、摘椰子與蓋房子，「因為我已經全部嘗試過了，到時候我就負責站在高處觀察大家怎麼適應！」



此外，Jin所屬的防彈少年團日前剛結束歐洲巡演，並登上2026 國際足總世界盃決賽中場秀帶來精彩演出，接下來將於8月1日正式展開北美巡演日程，繼續引爆全球熱潮。



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