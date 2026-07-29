《單身即地獄3》最大反轉！李官熙、劉恃蘟節目中少有交集，沒想到戲外低調交往成真，甜蜜約會照曝光

《單身即地獄3》真的誕生現實情侶！人氣出演者李官熙今日（29）驚喜認愛同樣曾出演節目的劉恃蘟，正式公開交往消息。

根據韓媒報導，兩人自去年12月正式發展為戀人，至今感情穩定。事實上，兩人因2023年底播出的Netflix《單身即地獄3》結緣，雖然節目中幾乎沒有太多交集，最終選擇時也未能配對成功，但節目結束後仍以哥哥、妹妹般的好友身分保持聯絡，隨著相處時間增加，彼此的信任與感情逐漸加深，最終從朋友昇華為戀人。



其實兩人的戀愛傳聞早已流傳一段時間，過去就曾被網友發現戴著同款項鍊、使用相同手機殼等「情侶款」物品，引發外界猜測，如今終於親自證實戀情。

隨後，李官熙與劉恃蘟同步透過 IG 發文宣布喜訊，表示：「今天想親自向大家分享一個關於我們兩人的好消息。」並透露，在大家溫暖的關心下，一直低調地了解彼此，如今希望能親自向大家傳達這份真心，因此決定公開這段感情。



兩人也喊話：「未來我們會珍惜彼此、互相支持，一起經營這段美好的感情，希望大家能繼續給予我們關心與溫暖的祝福。」隨文公開的照片中，兩人都戴著帽子，在餐廳面對面而坐，相視露出燦爛笑容，甜蜜氛圍藏不住。貼文曝光後，也吸引大批粉絲湧入留言區獻上祝福。

李官熙目前效力於韓國職籃（KBL）首爾三星雷霆隊，不僅曾兩度奪下聯盟自由球命中率王，也因出演《單身即地獄3》和《血之遊戲3》展現鮮明個性與綜藝感，累積不少人氣；劉恃蘟則是2022年韓國小姐「善」（亞軍）得主，出演《單身即地獄3》後憑藉亮眼外貌與率真魅力受到觀眾喜愛。

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