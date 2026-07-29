《单身即地狱3》最大反转！李官熙、刘恃蘟节目中少有交集，没想到戏外低调交往成真，甜蜜约会照曝光

《单身即地狱3》真的诞生现实情侣！人气出演者李官熙今日（29）惊喜认爱同样曾出演节目的刘恃蘟，正式公开交往消息。

根据韩媒报导，两人自去年12月正式发展为恋人，至今感情稳定。事实上，两人因2023年底播出的Netflix《单身即地狱3》结缘，虽然节目中几乎没有太多交集，最终选择时也未能配对成功，但节目结束后仍以哥哥、妹妹般的好友身分保持联络，随著相处时间增加，彼此的信任与感情逐渐加深，最终从朋友升华为恋人。



其实两人的恋爱传闻早已流传一段时间，过去就曾被网友发现戴著同款项炼、使用相同手机壳等「情侣款」物品，引发外界猜测，如今终於亲自证实恋情。

随后，李官熙与刘恃蘟同步透过 IG 发文宣布喜讯，表示：「今天想亲自向大家分享一个关於我们两人的好消息。」并透露，在大家温暖的关心下，一直低调地了解彼此，如今希望能亲自向大家传达这份真心，因此决定公开这段感情。



两人也喊话：「未来我们会珍惜彼此、互相支持，一起经营这段美好的感情，希望大家能继续给予我们关心与温暖的祝福。」随文公开的照片中，两人都戴著帽子，在餐厅面对面而坐，相视露出灿烂笑容，甜蜜氛围藏不住。贴文曝光后，也吸引大批粉丝涌入留言区献上祝福。

李官熙目前效力於韩国职篮（KBL）首尔三星雷霆队，不仅曾两度夺下联盟自由球命中率王，也因出演《单身即地狱3》和《血之游戏3》展现鲜明个性与综艺感，累积不少人气；刘恃蘟则是2022年韩国小姐「善」（亚军）得主，出演《单身即地狱3》后凭藉亮眼外貌与率真魅力受到观众喜爱。

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