《那年我們》編劇新作回歸！「190cm男神」文相敏聯手《魔女2》申始雅，主演純愛校園劇《請勿越牆》

如果你曾被《那年，我們的夏天》那份青澀愛情感動到不行，那麼這個消息絕對會讓你興奮！據韓媒報導，20 代大勢男星文相敏與「最強新人」申始雅，有望合作出演李娜恩編劇的校園羅曼史新作《請勿越牆》，上演一場心動滿分、超越界限的青春戀曲！

男主角文相敏憑藉《王後傘下》、《以吾之名》、《不可能的婚禮》迅速走紅，更因擁有超過 190 公分的挺拔身材，被劇迷封為 20 代最具代表性的「門板男主」。 今年他透過劇集《恩愛的盜賊大人》與電影《孔雀舞曲》雙線並行，人氣狂飆，是目前業界最炙手可熱的「年下男神」。





女主角申始雅則是來頭不小，2022 年從 1408 比 1 的激烈競爭中脫穎而出，成為《魔女二部曲：另一個她》的新一代女主角。 隨後她接連在《聖母殺手》、《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》及《機智住院醫生生活》展現多變演技，清新脫俗的氣質與紮實實力，讓她被視為忠武路與小螢幕的明日之星。





《請勿越牆》最大的看點莫過於主創團隊。 編劇李娜恩曾寫出爆紅劇集《那年，我們的夏天》和《我們的浪漫電影》，細膩入微的對白與慢節奏的唯美氛圍是她的金字招牌。 這次重回校園背景，將如何透過文相敏與申始雅這對新鮮組合，重新詮釋青澀的青春感性，早已引發全網劇迷熱議。 目前《請勿越牆》正積極進行選角與前期準備工作，預計不久後將正式開拍。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞