41歲尹恩惠凍齡秘訣竟是「清心寡慾」！單身14年、戒酒13年，連相親都幽默喊卡：輪不到我

41歲的前Baby V.O.X成員、演員尹恩惠，近日在SBS綜藝《我家的熊孩子》中擔任特別MC，大方公開自己長達14年的單身生活，驚人發言讓現場來賓全嚇傻！

節目中，主持人申東燁直接開門見山問：「聽說妳上一次認真談戀愛已經是14年前了，是真的嗎？」尹恩惠毫不猶豫回答：「沒錯，29歲之後就再也沒談過戀愛了。」申東燁不死心追問：「那連玩玩的那種也沒有嗎？」她更是斬釘截鐵表示：「任何形式的交往，一次都沒有！」超直白的坦承讓全場一片驚呼。



不只戀愛空窗，尹恩惠連生活習慣都走「清心寡慾」路線。她透露自己已經13年滴酒不沾，雖然超愛吃白飯無法完全戒掉，但現在都改成混著雜糧飯一起吃，養身到不行。

不過單身歸單身，尹恩惠可不是沒人追，而是被姊姊們的「閃光彈」嚇到覺得一個人更好！她爆料Baby V.O.X其他成員的老公們都是超級「愛妻魔人」，三天兩頭跑來練習室探班，恩愛放閃無極限。她更點名簡美妍的老公堪稱「放閃王」，連那種只該情侶自己看的崩壞醜照，都覺得可愛到一直拿出來秀，害簡美妍氣到不行也只能忍著說「好了啦別再給我看」。尹恩惠笑說，看多了反而覺得「好像一個人還比較自在」。



至於為什麼不靠姊夫們介紹相親？尹恩惠幽默回應：「因為比我更急的姊姊在撐著，還輪不到我啦！」妙答再度引爆全場笑聲。她這回在《熊孩子》的單身宣言，讓粉絲們紛紛留言：「歐膩快談戀愛吧！」、「一個人也可以過得很好」、「姊姊們的放閃日常太有畫面了啦！」



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