BTS Jin「太平洋宽肩」撞墙超困扰！大赞柾国肌肉天赋：能单手把我提起来

防弹少年团（BTS）成员 Jin近日登上《ELLE KOREA》8 月号封面并接受专访，大赞这次采访问题新鲜有趣，直言能排进他心目中的 TOP 3！专访中他畅聊世界巡演「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」与日常生活中的很多细节与趣事，展现一贯幽默又坦率的魅力。

谈到巡演期间最难忍住笑意的时刻，Jin 爆料与「黄金忙内」柾国的爆笑比拼。在随机播放历年歌曲的环节中，两人突然燃起胜负欲，互相暗斗「谁能将高难度动作撑得更久」，结果硬撑了近两分钟，让他当场腿麻到站不起来。Jin 坦言，以前掰手腕还能赢未成年的柾国，但现在情况早已反转：「柾国完全能单手把我提起来！我很轻，而他常运动，在肌肉方面真的很有天赋。」



聊到舞台上的「BTS Jin」与私下「金硕珍」的差别，Jin 表示工作时会全力以赴，但切换回个人模式时就会放松责任感，不想把自己逼太紧。谈及巡演必备品，资深玩家的他秒答电脑、任天堂与 PlayStation「游戏三件套」，连最近最幸福的三件事也离不开游戏：在家做饭、睡自己的床、玩游戏网路顺畅！聊到 Solo 曲《致今天的我》时，更爆笑直言：「现在只想赶快下班去打游戏！」



拥有「太平洋肩膀」、「肩膀流氓」美誉的他，也在专访中讲述「帅哥的烦恼」：「听起来可能有点讨人厌，但其实我在家走路经常撞到墙，坦白说蛮不方便的。虽然视觉上很赞，但以效率来说真的不高。」现场实测肩宽为 48cm，Jin 谦虚笑称是因为自己头小才显得肩宽，实际上跟成员们相差无几。



而被问到想和 ARMY（粉丝名）一起做的事，Jin 提出了超猎奇的「无人岛野生体验」！他打趣表示想租个无人岛，像《丛林的法则》一样带大家体验钓鱼、打猎、摘椰子与盖房子，「因为我已经全部尝试过了，到时候我就负责站在高处观察大家怎么适应！」



此外，Jin所属的防弹少年团日前刚结束欧洲巡演，并登上2026 国际足总世界杯决赛中场秀带来精彩演出，接下来将於8月1日正式展开北美巡演日程，继续引爆全球热潮。



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