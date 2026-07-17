南柱赫退伍首作！攜手盧允瑞、曹承佑《鬼謎東宮》今日全集上線，五大驚悚看點挑戰韓國宮廷驅鬼人

Netflix 又有新劇上架！這部結合韓國傳統史劇、驅魔神秘學與奇幻動作的《鬼謎東宮》，終於將在今日（17日）一口氣全集上線！由「長腿男神」南柱赫化身抓鬼大師「具天」，搭檔「怪物新人」盧允瑞飾演的通靈宮女「生姜」，更有「三棲影帝」曹承佑坐鎮飾演深藏秘密的腹黑國王。一場賭上性命的人鬼大戰正式拉開序幕，絕對是今個週末必看的重磅神作！小編這就為大家盤點四大必看亮點！

極度驚悚！「池塘鬼神」連殺世子，國王深夜秘召捉鬼人進宮

《鬼謎東宮》故事背景設定在一個被詛咒籠罩的肅殺皇宮。多位世子接二連三離奇慘死，宮中瘋傳試剷除害王室血脈的「池塘鬼神詛咒」已捲土重來。國王起初斥為無稽之談，直到最後一個寶貝「永安君」也突然倒下，他才不得不正視超自然異象。

為了拯救江山，國王極秘召見能夠穿梭陰陽兩界、擁有斬鬼之力的男子「具天」進宮，並安插能聽見鬼魂聲音的宮女「生姜」在旁監視及協助。「一入宮門，唯死方出」，兩人在互相猜忌與防備下被迫並肩作戰，一步步逼近深鎖於東宮最深處的黑暗陰謀！



南柱赫暌違 3 年回歸電視劇，竟被威脅「斷頭斷腳」？

《鬼謎東宮》是南柱赫2024年退伍後的首部作品，也是繼 2023 年《非法正義》後時隔 3 年再度與觀眾見面。告別《二十五，二十一》中的青春初戀面貌，他這次挑戰史劇加驅魔動作片，退伍後更加厚實的身材與俐落身手讓人充滿期待！



預告中，具天於深夜被「騙」進宮幫王室斬鬼，非自願的他一有機會就想逃跑，但立即被抓住。國王將刀架在他的脖子上，冷酷警告道：「再逃跑就砍斷你雙腳，洩露風聲就砍掉你下巴，如果捉鬼失敗害世子出事，就砍斷你的脖子！」不過國王也承諾，只要成功驅鬼，不但放他一條生路，更會滿足他的一切願望。



盧允瑞首度挑戰古裝！「陰陽兩界隔空聯手」設定超新鮮

「清純女神」盧允瑞出道以來首度挑戰史劇，飾演天生能聽見鬼魂聲音的監察宮女「生姜」。盧允瑞坦言曾對史劇和奇幻題材感到害怕，但在看到極具想像力的劇本後，決定勇敢挑戰。



生姜與具天因為生活背景截然不同，初見面就摩擦不斷，但在合力挖掘詛咒真相的過程中，逐漸變得互不可缺。當具天獨自潛入凶險的鬼魂世界時，只有留在現實世界的生姜能與他隔空溝通，這種「陰陽兩界同步聯手捉鬼」的設定新鮮感十足，兩人從歡喜冤家成為戰友搭檔的默契也是一大看點。



曹承佑影帝級詮釋孤獨國王，實力派卡司全員出動！

曹承佑飾演追蹤深淵厲鬼的國王，雖站在絕對權力的中心，卻被王室詛咒與外在威脅逼入絕境，逐漸被孤獨與焦慮吞噬。曹承佑透露，他刻意不把國王演成強勢的君主，而是著重於他在宮內詛咒與宮外現實之間的掙扎與反思。預告片中，他甚至不用提高音量，單憑低沉壓抑的嗓音就展現出令人窒息的壓迫性氣場，讓人感慨不愧是資深戲骨。



此外，郭東延、張榮男、太仁鎬、黃英熙、洪書俊、李洪耐等實力派也強勢加盟，穩定呈現宮廷內外的詭異事件與權力鬥爭，張力十足。



極致VFX視效！打造韓式獨特「鬼魅」異世界

《鬼謎東宮》由《惡魔法官》導演崔政奎與《客：The Guest》編劇權昭羅、徐載源強強聯手。劇組透露，為了區分現實與鬼神世界，在視覺、音樂、拍攝手法等方面做出清晰區分。在鬼神世界中，連重力運作的方式都與現實截然不同，呈現出極致詭異的視覺感官。

同時，劇中登場的怪獸並非普通的「妖怪」，而是取材自韓國神話與民間傳說的「鬼魅」，如「雙頭四目」及通體漆黑的「꺼먹살이」等，更有縝密的怨鬼、惡鬼等級設定，堆疊出宏大的世界觀，並特別引進 VFX 特效進行生動呈現。古色古香的宮廷美學與陰森恐怖的異界空間極端對比，視覺衝擊力十足！



Netflix 原創韓劇《鬼謎東宮》全劇共 8 集將於今日下午全數上架，喜歡驚悚、史劇與動作題材的劇迷們，這個週末可以準備好零食瘋狂煲劇啦！



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