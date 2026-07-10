Disney+《婚姻之後》首播開紅盤！南宮珉街頭狂飆+金大明成喪心病狂　助收視狂飆破6%

Disney+最新獨家跟播韓劇《婚姻之後》找來日前剛升格當新手爸、還被譽為「收視救世主」的男神南宮珉，二搭人氣女星李雪。兩人延續過去的默契，在新劇中飾演一對怨偶，不過看似是愛情劇的背後，竟是一部喪心病狂的罪犯片，南宮珉除了有街頭飛車之外，男星金大明更成恐怖綁匪！首播兩集收視就飆破6%，也再次證明南宮珉的「收視救世主」稱號並非浪得虛名！

壓抑的婚姻生活

第一集姜泰柱（南宮珉飾演）與高世允（李雪飾演）以定情的爬山之旅當甜蜜開頭，沒想到鏡頭一轉卻是兩人宛如陌生人一樣坐在台上。身為同是醫院院長的姜泰柱，卻屢屢被岳父、同心醫院創始人高東燦（張鑛飾演）刁難與輕視，再加上在醫院是理事長的太太(李雪 飾)也與他常常不對盤，自己個性也固執，讓他有了想要離婚的想法。

面對老婆跟岳父都是自己老闆，姜泰柱於公於私都逃離不了，不少網友看完首集都直呼「真的好壓抑！」，沒想到在提出離婚後，高世允卻被綁架了。姜泰柱為了籌贖金像熱鍋上的螞蟻般在路上飛車狂飆，連帶著觀眾看得腎上腺素一路上升！



金大明竟成恐怖罪犯？

本劇最大的驚喜莫過於《機智醫生生活》的大熊醫生！平常看起來相當誠懇老實的金大明，竟在《婚姻之後》中化身成一名喜怒無常的恐怖罪犯！他綁架了高世允後不斷打給姜泰柱要錢，甚至在要不到錢的時候瞬間暴怒、狂飆髒話，不少網友直呼這樣的金大明第一次見。

也有人說「大明的聲音莫名適合這種不寒而慄的角色！」另外一段他在車上勒索高家人的片段，激動到連語氣都在顫抖，也成為首兩集亮點片段。



李雪「女強人」人設受好評

雖然今年才33歲，不過李雪已經是身經百戰的實力派女演員，而她這次不同於過往作品《醫到孤島愛上你》、《我們的電影》的青澀感，在本劇中飾演一名女強人理事長高世允，總是穿著合身的西裝，動作幹練又不拖泥帶水。

這樣的人設也被劇迷認為非常適合她，不過才第一集就被綁架囚禁，還受到不少折磨，驚悚程度令人看得膽戰心驚，也讓人擔心後續她的命運發展。



神秘人是誰？

正當姜泰柱發現所有綁架案線索都指向他，竟然被警察認為是嫌犯共犯後，突然從廁所出來一位「神秘人」？對方劈頭就告訴他「我是唯一知道你沒有策劃殺妻的人！」兩人的初見面就停在第二集結局？！

如此讓人心癢癢的劇情，到底這個人是誰？姜泰柱又能否順利擺脫嫌疑？請一定要鎖定Disney+每週末獨家跟播的《婚姻之後》。



除了《婚姻之後》之外，Disney+ 下半年韓劇片單同樣精彩，從粉絲敲碗已久的人氣續作，到重量級卡司集結的新作，一路追到年底完全沒問題！

首先登場的是 7 月 22 日上線的《殺人者的購物中心》第二季，李棟旭、金慧埈等原班人馬全員到齊，更有日本人氣男星岡田將生驚喜加盟。叔叔留下的祕密即將揭曉，全新危機與升級版動作場面也將全面引爆，讓劇迷期待值持續飆升！

緊接著 8 月 7 日，《財閥X刑警》第二季接棒開播，最讓人通體舒暢的「鈔能力」爽劇正式回歸！安普賢再度化身財閥刑警，用鈔能力搭配超狂背景痛快破案；全新女主角鄭恩彩也將加入，與安普賢一見面就火藥味十足，究竟兩人會擦出什麼樣的火花，也成為第二季一大看點。8 月 7 日起每週五、六同步更新，爽劇迷千萬別錯過！

除了話題熱劇《婚姻之後》外，無論是想看強勢回歸的《殺人者的購物中心2》，還是安普賢痛快破案的《財閥X刑警2》都可以在Disney+一次追完！另外由玄彬、鄭雨盛、禹棹奐主演，聚焦激烈權力角力的《韓國製造2》也準備要強勢回歸，別錯過Disney+給你的韓劇大禮包！

Disney+ 獨家跟播《婚姻之後》每週六日 晚間21:50首播

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