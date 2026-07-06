南宮珉新劇《婚姻之後》開播兩集收視狂飆6.4%！妻子李雪遭綁　他反被誣陷買兇殺人、劇情反轉不斷

由南宮珉主演的KBS 2TV週末劇《婚姻之後》收視率呈現強勁上升趨勢，頗受好評！！（海外由Disney+獨家上線）

昨天（5日）播出的第2集，根據尼爾森韓國統計，全國收視率達6.4%，每分鐘最高收視更衝上7.2%。相較前一天第1集的4.4%，上升了2個百分點，也刷新自身最高收視紀錄。



（談及劇情）劇中，姜泰柱（南宮珉 飾）為了救出遭綁架的妻子高世允（李雪 飾）四處奔走、奮力營救。然而，綁匪盧萬喜（金大明 飾）卻進一步威脅姜泰柱，要求追加20億韓元贖金。



姜泰柱只好向岳家求助，岳母崔淑瑛（吳敏愛 飾）則選擇報警，讓局勢變得更加失控。崔淑瑛在與盧萬喜通話時，提出願意支付30億韓元，試圖爭取更多時間。

遭囚禁的高世允發現隔壁房間還有另一名受害者，於是試圖逃脫。沒想到，盧萬喜竟在視訊通話過程中毆打高世允，令姜泰柱憤怒不已。



然而，警方卻逮捕了姜泰柱。原因是盧萬喜向警方提供了一段錄有姜泰柱聲音的「買兇殺人」影片。原本拼命營救妻子的丈夫，瞬間淪為涉嫌教唆綁架殺人的嫌疑犯。



姜泰柱不斷喊冤，並在接受警方調查時情緒失控、大鬧警局。就在他於偵訊室洗手間陷入絕望時，一名神祕男子李受刑（朴丙垠 飾）突然現身。李受刑表示，自己是唯一知道姜泰柱清白的人，並主動接近他。第2集最後停留在停電之中，兩人緊張對峙的畫面。

《婚姻之後》第3集將於7月11日晚間9點20分播出，每週六日更新，海外由Disney+獨家上線。



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