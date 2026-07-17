李棟旭《殺人者的購物中心2》帥氣回歸！鄭進灣手持槍械霸氣現身　與姪女聯手反擊巴比倫勢力

【多圖】《殺人者的購物中心》第二季終於回來啦！！！李棟旭飾演的鄭進灣強勢回歸，散發出震撼人心的視覺魅力。

16日，經紀公司King Kong by Starship公開多張Disney+原創影集《殺人者的購物中心2》中飾演「鄭進灣」的李棟旭海報拍攝幕後花絮照。



《殺人者的購物中心2》描述死而復生的叔叔鄭進灣（李棟旭 飾），在完成嚴格的交接後，與成為購物中心新任代表的姪女鄭智安（金慧峻 飾）攜手，正式向「巴比倫」全球勢力展開反擊，是一部風格鮮明的動作影集。延續上一季獲得全球觀眾喜愛的氣勢，本季將以更加龐大的世界觀與全面升級的類型魅力回歸，早已吸引眾多粉絲關注。



此次公開的照片中，李棟旭僅憑眼神便宣告鄭進灣的回歸，牢牢抓住觀眾目光。他不僅完美詮釋了平易近人卻又充滿神祕感的叔叔形象，也展現出滿身傷痕的殺手面貌。尤其是手持槍械的造型散發出強烈能量，更進一步提升了觀眾對他即將帶來的俐落風格動作戲的期待。







李棟旭在《殺人者的購物中心》第一季中，以神祕叔叔兼前傭兵鄭進灣一角獲得觀眾熱烈好評。他透過深刻刻畫角色故事，為人物增添層次與餘韻，同時以充滿爆發力的動作場面帶來痛快的觀影體驗，讓觀眾完全沉浸在劇情之中。因此，李棟旭將在《殺人者的購物中心2》中再次如何詮釋鄭進灣，也令人更加期待。







《殺人者的購物中心2》由李棟旭、金慧峻、趙漢善、金海娜、金玟、鄭潤廈、玄里、岡田將生、李泰英等人主演，將於Disney+獨家上線，7月22日（週三）率先公開第1、2集，此後每週三更新2集，全劇共8集。



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