李栋旭《杀人者的购物中心2》帅气回归！郑进湾手持枪械霸气现身　与侄女联手反击巴比伦势力

【多图】《杀人者的购物中心》第二季终於回来啦！！！李栋旭饰演的郑进湾强势回归，散发出震撼人心的视觉魅力。
16日，经纪公司King Kong by Starship公开多张Disney+原创影集《杀人者的购物中心2》中饰演「郑进湾」的李栋旭海报拍摄幕后花絮照。
《杀人者的购物中心2》描述死而复生的叔叔郑进湾（李栋旭 饰），在完成严格的交接后，与成为购物中心新任代表的侄女郑智安（金慧峻 饰）携手，正式向「巴比伦」全球势力展开反击，是一部风格鲜明的动作影集。延续上一季获得全球观众喜爱的气势，本季将以更加庞大的世界观与全面升级的类型魅力回归，早已吸引众多粉丝关注。
此次公开的照片中，李栋旭仅凭眼神便宣告郑进湾的回归，牢牢抓住观众目光。他不仅完美诠释了平易近人却又充满神秘感的叔叔形象，也展现出满身伤痕的杀手面貌。尤其是手持枪械的造型散发出强烈能量，更进一步提升了观众对他即将带来的俐落风格动作戏的期待。
李栋旭在《杀人者的购物中心》第一季中，以神秘叔叔兼前佣兵郑进湾一角获得观众热烈好评。他透过深刻刻画角色故事，为人物增添层次与余韵，同时以充满爆发力的动作场面带来痛快的观影体验，让观众完全沉浸在剧情之中。因此，李栋旭将在《杀人者的购物中心2》中再次如何诠释郑进湾，也令人更加期待。
《杀人者的购物中心2》由李栋旭、金慧峻、赵汉善、金海娜、金玟、郑润厦、玄里、冈田将生、李泰英等人主演，将於Disney+独家上线，7月22日（周三）率先公开第1、2集，此后每周三更新2集，全剧共8集。
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