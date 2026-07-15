JANNABI香港首場演唱會感動落幕 高喊No Hong Kong！No JANNABI！告白歌迷

無論你是喜歡K-pop偶像，還是充滿搖滾熱血的韓國樂隊，JANNABI的歌聲總有一種讓人一聽便愛上的魅力。因此，自從他們展開首個亞洲巡迴演唱會，每一站均獲得熱烈好評。而香港歌迷期待已久的《JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust in HONG KONG》，也終於在7月11日於AXA Dreamland隆重登場。JANNABI一口氣帶來超過二十首歌曲，以長達兩個多小時的精彩演出，回應歌迷一直以來的支持與等待。

演唱會甫開始，隊長兼主唱崔政勳，以及結他手金度亨則分別身穿全白色裝束登場，率先以〈TOGETHER!〉揭開序幕。意想不到是，崔政勳為了令JANNABI第一次來到香港舉行演唱會有一個好開始，竟然特別預備了銅鑼作為小樂器，打響了演出的第一幕！隨後，他接連獻唱首張數位單曲的〈ROCKET〉，以及〈Baby I need you〉等代表作。另外，他們還獻唱The Mamas & the Papas的名曲〈California Dreamin'〉，並特別為香港觀眾送上他們的〈HONG KONG〉一曲，可說別具意義，成功令現場氣氛迅速升溫。

作為第一次的香港演唱會，JANNABI自然非常希望與粉絲互動。一開口便以廣東話向觀眾打招呼：「好高興見到大家！」並作自我介紹。之後，他們又要大家用廣東話叫：「1！2！3！」先再坐下，令全場尖叫聲四起。可見JANNABI除了有誠意十足的互動，亦十分喜歡跟歌迷一起玩，展現他們親切又暖男的一面。

當大家沉醉於〈Good Good Night〉、〈LEGEND〉、〈bad dreams〉等人氣作品時，JANNABI更送上當晚最大驚喜。他們先用廣東話問台下觀眾：「呢首歌你哋知唔知？」原來他們竟然將〈for lovers who hesitate〉開首幾句的歌詞特別改成廣東話，讓大家好興奮！雖然並非母語，但JANNABI無論咬字、情感投入都十分到位，配合細膩溫柔的唱法，讓人聽得如痴如醉。接著崔政勳與金度亨唱得興起，更分別走到觀眾席繞場一周，跟粉絲們近距離接觸，令全場報以熱烈掌聲與歡呼。

來到Encore環節，JANNABI竟然向觀眾行大禮，之後再拍攝大合照，又興奮地說：「No Hong Kong！No JANNABI！」、「我愛你哋！」並再叫現場觀眾向他們也大叫一次：我愛你哋！而當演唱完結之後，崔政勳和金度亨更忍不住大跳雙人舞，並將毛巾和香蕉拋向台下送給觀眾。最後還叫大家站起來Say Goodbye！才為這場充滿溫暖與感動的演唱會畫下完美句點。

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