K-POP人氣組合 aespa 快閃店本周登陸圍方 多個沉浸式打卡位＋獨家周邊 打造「LEMONADE」世界觀 更加推香港限定款式

今個七月十六至十九日，aespa 官方主題快閃店 [aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in HONG KONG 正式登陸圍方，打造沉浸式打卡與購物體驗，設多個高質感打卡位，讓粉絲猶如置身「LEMONADE」的世界之中，場內將發售多款官方人氣周邊及獨家香港限定商品。讓一眾 MY們在今個夏日留下猶如 LEMONADE 般的清爽回憶！

打造專屬「LEMONADE」世界 沉浸式打卡體驗

[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in HONG KONG 將會延續主打曲〈LEMONADE〉強烈鮮明的視覺風格，以「Acid Lemon」為主題概念，打造充滿超現實感的空間設計。場內融合 aespa 標誌性塗鴉元素與多個創意裝置，處處可見四位成員的個人與團體視覺圖。







為了讓大家感受 aespa 的音樂魅力，現場更設有「Listening Zone」，循環播放專輯中所收錄的歌曲，讓粉絲沉浸式體驗aespa 本次正規二輯《LEMONADE》！



人氣周邊登場 香港限定款式必搶

現場將發售多款以主打曲〈LEMONADE〉 及收錄曲〈WDA〉為主題的官方周邊，包括人氣 Trading Card、Postcard＋Hologram Photo Card Set，以及多款時尚單品如手機殼、Symbol Ring、Shoulder Bag、Pouch、Beanie、Hoodies 及 T-Shirt 等，讓粉絲將 aespa 的潮流態度融入日常穿搭。

此外，香港站更特別推出香港限定周邊，包括SUNGLASSES及METAL KEYRING，各位MY千萬不要錯過！







免費入場 入場禮與滿額活動驚喜不斷

除了入場即送入場禮之外，更為大家準備了各種滿額活動。更多活動詳情，請留意主辦單位 ECHO HK 官方社交平台。今個七月，各位 MYs 絕對不要錯過這次活動！

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[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in HONG KONG

日期：2026年7月16日 至 7月19日

時間：中午12時至晚上9時

地點：L2 Atrium, The Wai 圍方

主辦單位官方社交平台：ECHO HK @echohkofficial



*是次活動免費入場。

*所有周邊及小卡數量有限，售完即止，請留意店內或主辦社交平台公告。





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