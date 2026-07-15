K-POP人气组合 aespa 快闪店本周登陆围方 多个沉浸式打卡位＋独家周边 打造「LEMONADE」世界观 更加推香港限定款式

今个七月十六至十九日，aespa 官方主题快闪店 [aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in HONG KONG 正式登陆围方，打造沉浸式打卡与购物体验，设多个高质感打卡位，让粉丝犹如置身「LEMONADE」的世界之中，场内将发售多款官方人气周边及独家香港限定商品。让一众 MY们在今个夏日留下犹如 LEMONADE 般的清爽回忆！

打造专属「LEMONADE」世界 沉浸式打卡体验

[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in HONG KONG 将会延续主打曲〈LEMONADE〉强烈鲜明的视觉风格，以「Acid Lemon」为主题概念，打造充满超现实感的空间设计。场内融合 aespa 标志性涂鸦元素与多个创意装置，处处可见四位成员的个人与团体视觉图。







为了让大家感受 aespa 的音乐魅力，现场更设有「Listening Zone」，循环播放专辑中所收录的歌曲，让粉丝沉浸式体验aespa 本次正规二辑《LEMONADE》！



人气周边登场 香港限定款式必抢

现场将发售多款以主打曲〈LEMONADE〉 及收录曲〈WDA〉为主题的官方周边，包括人气 Trading Card、Postcard＋Hologram Photo Card Set，以及多款时尚单品如手机壳、Symbol Ring、Shoulder Bag、Pouch、Beanie、Hoodies 及 T-Shirt 等，让粉丝将 aespa 的潮流态度融入日常穿搭。

此外，香港站更特别推出香港限定周边，包括SUNGLASSES及METAL KEYRING，各位MY千万不要错过！







免费入场 入场礼与满额活动惊喜不断

除了入场即送入场礼之外，更为大家准备了各种满额活动。更多活动详情，请留意主办单位 ECHO HK 官方社交平台。今个七月，各位 MYs 绝对不要错过这次活动！

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[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in HONG KONG

日期：2026年7月16日 至 7月19日

时间：中午12时至晚上9时

地点：L2 Atrium, The Wai 围方

主办单位官方社交平台：ECHO HK @echohkofficial



*是次活动免费入场。

*所有周边及小卡数量有限，售完即止，请留意店内或主办社交平台公告。





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