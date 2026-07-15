逆襲女團RESCENE終於熬出頭！出道2年首奪音樂節目冠軍　音源榜、人氣雙雙爆發

不再只是逆襲，而是一路穩定攀升……女團 RESCENE（Woni、Liv、Minami、May、Zena） 出道兩年後，終於抱回首座音樂節目冠軍獎盃，恭喜她們～～～～。

RESCENE於14日播出的 SBS Life《The Show》中，以翻唱單曲〈Pretty Girl〉奪下冠軍，首次登上音樂節目榜首。這也是她們一路以來持續努力活動後，終於迎來的成果。



當天，RESCENE帶來了充分展現她們招牌明亮、輕快能量的〈Pretty Girl〉舞台。可愛迷人的氛圍、完成度極高的表演，以及整齊劃一的群舞，相互融合，成功吸引現場觀眾與電視機前觀眾的目光。



在宣布奪冠後，RESCENE也向粉絲團「REMINE」表達感謝。成員們表示：「我們真的很愛REMINE，希望這座獎盃能夠為每一位朝著夢想努力奔跑的人，帶來一點點希望。未來我們也會繼續全力以赴。」



RESCENE目前的人氣正持續攀升。她們因 YouTube 相關內容引發熱議，2024年8月發行的首張迷你專輯《SCENEDROME》主打歌〈Love Attack〉成功寫下逆襲神話；而乘著這股人氣，新歌〈Pretty Girl〉則順勢登頂，寫下團隊新記錄。



〈LOVE ATTACK〉在 Melon「TOP100」及日榜奪下第一名，同時也登上 Bugs 即時榜、日榜第一，FLO 排行榜第二，Genie Music「TOP200」即時榜第一、日榜第二等主要音源榜前段班，持續展現強勁的上升趨勢。

這股氣勢也延續到〈Pretty Girl〉。該曲除了拿下難度極高的 Melon「HOT100」冠軍之外，也在「TOP100」排名第4，並登上 Bugs 即時榜第一、日榜第7，FLO 第6名，以及 Genie Music「TOP200」第10名等主要音源排行榜前段班，再次證明RESCENE目前的人氣。



RESCENE不僅在音源排行榜取得亮眼成績，如今更拿下音樂節目首座冠軍，進一步鞏固了她們的存在感。未來她們將持續帶來什麼樣的表現，也備受外界關注。

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