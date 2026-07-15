NCT 127全員續約SM！出道10週年霸氣回歸，軍白期照樣揪團挺公司

韓流強勢團體NCT 127全員續約成功！

根據韓媒《News1》今（15）日獨家報導，成員Johnny、泰容、Yuta、道英、在玹、楷燦、廷祐全員以行動證明對團隊與公司的信任，正式與SM娛樂再次簽下合約。不僅合約到期的成員果斷續約，連正在當兵、役期尚未結束的成員也為了團隊提前完成續約手續，展現超強團體魂。



這次全員續約不只驗證NCT 127堅如磐石的團隊默契，也讓粉絲更加期待他們接下來的演藝規劃。作為NCT首爾小分隊，NCT 127於2016年7月7日正式出道，泰容、Yuta、道英、在玹、楷燦是元祖成員，Johnny於2017年加入，廷祐則在2018年合流，目前道英與廷祐正以現役身分服兵役中。



出道以來，NCT 127靠著《消防車》、《Cherry Bomb》、《Touch》、《英雄（Kick It）》、《Sticker》、《疾馳（2 Baddies）》、《Fact Check》等一連串神曲，以招牌「Neo」音樂色彩與超炸裂舞台魅力，十年來人氣始終居高不下。



迎接出道十週年的今年，他們將於8月24日發行正規七輯，睽違兩年多強勢回歸歌壇。這次新專輯由Johnny、泰容、Yuta、在玹、楷燦參與錄製，聯手點亮十週年大慶。而明年6月即將退伍的道英與廷祐，退伍後的全球活動也讓粉絲與業界高度關注。

NCT 127這次能全員續約成功，關鍵就在於他們對團隊的熱愛、成員間的深厚信賴，以及對SM公司的堅定信心。正式邁入長壽團體行列的他們，未來會用什麼樣的寵粉行動與超狂作品轟炸樂壇，已經讓NCTzen（粉絲名）敲破碗啦！

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