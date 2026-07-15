NCT 127全员续约SM！出道10周年霸气回归，军白期照样揪团挺公司

韩流强势团体NCT 127全员续约成功！

根据韩媒《News1》今（15）日独家报导，成员Johnny、泰容、Yuta、道英、在玹、楷灿、廷佑全员以行动证明对团队与公司的信任，正式与SM娱乐再次签下合约。不仅合约到期的成员果断续约，连正在当兵、役期尚未结束的成员也为了团队提前完成续约手续，展现超强团体魂。



这次全员续约不只验证NCT 127坚如磐石的团队默契，也让粉丝更加期待他们接下来的演艺规划。作为NCT首尔小分队，NCT 127於2016年7月7日正式出道，泰容、Yuta、道英、在玹、楷灿是元祖成员，Johnny於2017年加入，廷佑则在2018年合流，目前道英与廷佑正以现役身分服兵役中。



出道以来，NCT 127靠著《消防车》、《Cherry Bomb》、《Touch》、《英雄（Kick It）》、《Sticker》、《疾驰（2 Baddies）》、《Fact Check》等一连串神曲，以招牌「Neo」音乐色彩与超炸裂舞台魅力，十年来人气始终居高不下。



迎接出道十周年的今年，他们将於8月24日发行正规七辑，睽违两年多强势回归歌坛。这次新专辑由Johnny、泰容、Yuta、在玹、楷灿参与录制，联手点亮十周年大庆。而明年6月即将退伍的道英与廷佑，退伍后的全球活动也让粉丝与业界高度关注。

NCT 127这次能全员续约成功，关键就在於他们对团队的热爱、成员间的深厚信赖，以及对SM公司的坚定信心。正式迈入长寿团体行列的他们，未来会用什么样的宠粉行动与超狂作品轰炸乐坛，已经让NCTzen（粉丝名）敲破碗啦！

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