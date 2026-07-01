UAA大失血！宋慧喬剛走人就跑？柳俊烈、劉亞仁前後腳被點名打包進「這家公司」

韓娛圈這幾天話題不斷，兩大影帝級男神柳俊烈與劉亞仁，先後被爆出可能投靠「Galaxy Corporation」旗下，消息一出立刻在粉絲圈炸開鍋！

先是韓媒昨日（29日）報導，柳俊烈與目前所屬經紀公司UAA的合約即將到期，雙方約滿不續的機率極高，而他正在與Galaxy Corporation密切接觸，傳出已經在談跳槽事宜。不過UAA方面隨即低調回應：「目前沒有定論。」據了解，柳俊烈現在仍由UAA的經紀人陪同跑行程，顯示合約關係尚未正式畫下句點。



說起柳俊烈，他去年6月才風光加入UAA，但短短一年就傳出異動，引發外界揣測。今年他可說是行程滿檔，不僅主演的Netflix韓劇《鼠惑》即將上線，還要再拍另一部Netflix新作，工作邀約沒停過。

巧合的是就在今（30）日，另一則報導也點名劉亞仁將成為Galaxy Corporation的新成員！不過韓媒特別釐清，劉亞仁其實早就離開UAA，所以這回純粹是轉換新東家，算不上「跳槽」。面對兩位大咖男星的轉會傳聞，Galaxy Corporation方面似乎相當低調，至今尚未給出官方說法。兩人的下一步動向，目前仍撲朔迷離。



UAA最近可說是人事大地震！一手催生該公司的元老級王牌宋慧喬，才在26日正式結束與UAA長達14年的革命情感，讓不少資深劇迷感嘆「一個時代的結束」。目前UAA旗下還有金多美、張基龍、金大明、安恩真等實力派演員。

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至於被點名是兩位男神「新東家」的Galaxy Corporation，陣容也是星光熠熠，包括K-POP天王G-DRAGON（權志龍）、影帝宋康昊、泰民（SHINee）、金鐘國等人都在列。若柳俊烈與劉亞仁真的雙雙入主，這家公司簡直要變成「男神收割機」啦！不過在官方正式官宣之前，粉絲們還是得先等等，畢竟演藝圈的合約傳聞，有時候真相總是來得比想像中更晚一些呢！

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