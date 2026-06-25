金希澈親解《認識的哥哥》下車後轉戰《戀愛戰爭》原因！自嘲「被罵也活該」：無法接受自己分心

Super Junior成員金希澈在告別長期固定出演的《認識的哥哥》之後，閃電加入JTBC新戀愛綜藝《戀愛戰爭》。 23日上午線上製作發表會上，他首度鬆口吐露心路歷程，坦言「被罵也是應該的」，更自爆在節目中看著素人情侶反而開始反省自己過去的戀情。

當天製作發表會由權海春CP、朴恩英PD主持，三位MC李孝利、徐章焄、金希澈全員到齊。 據權CP透露，原本以為徐章焄是扮演黑臉嚴師、李孝利則是白臉溫暖姊姊，沒想到實際錄影完全相反，而金希澈雖然老愛強調自己是理性「T型人」，卻意外超會照顧人，讓權CP笑說「果然戀愛經驗豐富的人就是不一樣」。



聽到「戀愛老司機」這個標籤，金希澈當場有點慌，隨後坦率回應：「我在看這些來求助的素人時，忍不住一直反省自己的過去。 看到他們手足無措的樣子，就會想『原來我以前也是這樣啊』。看著他們，我反而開始思考自己到底是不是個好男友，根本是在照鏡子、自我治療。 明明應該要給別人建議，結果變成我自己在懺悔。 以後如果真的再談戀愛，我覺得自己要先學好。 」



至於外界最關注的，為何在告別《認識的哥哥》後無縫接軌《戀愛戰爭》，金希澈也毫不迴避。 他先自嘲：「說實話，被罵也是應該的啦。 《戀愛戰爭》其實從年初就敲定了，而《認識的哥哥》對我來說真的太珍貴，它和Super Junior一起把我推到今天這個位置。 」

他继续說：「以前《認識的哥哥》是週四錄影，有時候碰到我要出國，就得配合我的行程，或者一次錄兩集，但那樣我就會沒辦法全心投入，我自己都無法忍受那種狀態。 我覺得拖累團隊就不是專業的表現，所以才會覺得應該先休息一下。 而且我真的很喜歡章焄哥，私下喝酒時也跟他聊過好幾次。 」



金希澈最後補充：「接下《戀愛戰爭》的時候就知道一定會被罵，但《認識的哥哥》製作組反而都幫我加油。 那是我非常珍惜的節目，而且現在有神童接棒主持、做得很好，我也覺得萬幸。 」一番真情告白，讓不少粉絲直呼「希澈真的成熟了很多」。

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