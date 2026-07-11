超近距離無所遁形！55歲李英愛「懟臉拍」廣告花絮大放送，網驚：20年長一樣沒變過

「氧氣美女」李英愛又來逼死人了！這位凍齡女神最近一支化妝品廣告曝光，就算鏡頭直接貼臉拍，完美五官跟水煮蛋肌依然零瑕疵，根本看不出已經56歲！

李英愛日前在個人IG上傳了一支短片，看起來是她代言的美妝品牌廣告花絮。影片中她頭上綁著花俏圖案的絲巾，對著鏡頭盡情放送各種表情跟POSE，可愛又優雅。最誇張的是，超近距離拍攝下，她的高挺鼻樑、俐落下巴線條跟光滑到不行的皮膚全部一覽無遺，不說還以為是哪個30歲的女星！戴著墨鏡燦笑的模樣更是同時散發高貴氣質跟青春活力，讓「逆齡代名詞」的稱號再度被網友狂刷一波。



其實李英愛最近才登上JTBC綜藝《拜託了冰箱》，大方公開自己的冰箱跟養生秘訣。當時打開冰箱，裡頭滿滿都是藍莓、茄子、黃瓜、明太魚、香瓜等健康食材，其中最引人注目的是，藍莓還是她自己親手種的！她還分享獨門秘方：「藍莓不只果實營養豐富，連葉子都有很多養分，我都把葉子曬乾後泡熱水當茶喝。」就是這樣幾十年如一日的自律保養跟飲食習慣，讓她就算邁入熟齡，顏值依舊能打。



1971年出生的李英愛，1990年出道至今已經超過30年，2009年與企業家鄭浩英結婚，育有一對龍鳳胎。最近更確定與柳智泰搭檔演出新劇《宰伊的英仁》，讓劇迷們期待值破表。

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