超近距离无所遁形！55岁李英爱「怼脸拍」广告花絮大放送，网惊：20年长一样没变过

「氧气美女」李英爱又来逼死人了！这位冻龄女神最近一支化妆品广告曝光，就算镜头直接贴脸拍，完美五官跟水煮蛋肌依然零瑕疵，根本看不出已经56岁！

李英爱日前在个人IG上传了一支短片，看起来是她代言的美妆品牌广告花絮。影片中她头上绑著花俏图案的丝巾，对著镜头尽情放送各种表情跟POSE，可爱又优雅。最夸张的是，超近距离拍摄下，她的高挺鼻梁、俐落下巴线条跟光滑到不行的皮肤全部一览无遗，不说还以为是哪个30岁的女星！戴著墨镜灿笑的模样更是同时散发高贵气质跟青春活力，让「逆龄代名词」的称号再度被网友狂刷一波。



其实李英爱最近才登上JTBC综艺《拜托了冰箱》，大方公开自己的冰箱跟养生秘诀。当时打开冰箱，里头满满都是蓝莓、茄子、黄瓜、明太鱼、香瓜等健康食材，其中最引人注目的是，蓝莓还是她自己亲手种的！她还分享独门秘方：「蓝莓不只果实营养丰富，连叶子都有很多养分，我都把叶子晒干后泡热水当茶喝。」就是这样几十年如一日的自律保养跟饮食习惯，让她就算迈入熟龄，颜值依旧能打。



1971年出生的李英爱，1990年出道至今已经超过30年，2009年与企业家郑浩英结婚，育有一对龙凤胎。最近更确定与柳智泰搭档演出新剧《宰伊的英仁》，让剧迷们期待值破表。

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