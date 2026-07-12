蘇志燮《金特務：本色回歸》收視突破22%創新高！第6集劇情逆襲，觀眾直呼「真的很好看」

（內有劇透，慎入）真的太厲害啦！《金特務：本色回歸》第6集收視再次刷新自身最高紀錄，突破22%大關！大家都追到最新進度了嗎？金部長為守護女兒展開的緊張救援行動，也讓劇情迎來高潮發展！

根據12日收視率調查公司尼爾森韓國公布的數據，11日播出的 SBS 金土劇《金特務：本色回歸》第6集全國收視率達22.3%、首都圈收視達23.2%，不僅創下開播以來最高收視，也再次展現觀眾對蘇志燮回歸作品的熱烈支持。



隨著收視一路攀升，《金特務：本色回歸》更超越全國收視率22%的《熱血司祭》、21.8%的《模範計程車2》等 SBS 人氣作品，成為 SBS 金土劇歷代收視第2名。目前僅次於《Penthouse上流戰爭》創下的29.2%最高紀錄。



第6集中，金部長（蘇志燮 飾）為救出遭特殊任務局挾持為人質的女兒金敏智（徐貹旼 飾），與成漢秀（崔代勳 飾）、朴鎮哲（尹敬浩 飾）展開賭上性命的救援行動。為了守護女兒，金部長再次展現不容小覷的實力，三人攜手突破重重危機，緊張又刺激的劇情也讓觀眾更加投入。



成漢秀成功潛入特殊任務局救出金敏智，並阻止鎮壓部隊行動，卻陷入危機。就在局勢陷入絕境之際，朴鎮哲登場扭轉局面，讓劇情迎來新的轉折。然而三人再次被包圍、準備投降之際，金部長挾持國家安保次長（林哲亨 飾）登場，與女兒金敏智重逢的瞬間，也將第6集的緊張感推向最高點。



播出後，觀眾也紛紛留言表達對劇情與收視成績的驚喜：「第5集是好拖不怎麼樣，第6集真的很好看」、「收視率大發」、「很好奇最後一集會創下多少收視」、「最近這個時代竟然能有20%以上的收視，太厲害了」、「敏智～拜託留在爸爸身邊吧」、「好像也成功吸引中老年觀眾，是蘇志燮效果嗎」、「我爸爸媽媽都迷上這部了」、「20%真的好久沒看到了」、「下週感覺會更有趣」等，熱烈討論後續劇情發展。

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