「幫我拍張照就好！」曹政奭爬山遭陌生登山客亂入，居然是大咖影帝，裝傻求合照演技太自然！

演員曹政奭和尹敬浩相約爬冠岳山，竟然半路「捕獲野生柳俊烈」！這場意外重逢讓兩位主持人當場嚇到語無倫次，直呼：「完全沒認出來！」

26日曹政奭的YouTube頻道「Channel 曹政奭」上傳了一支標題為「跟尹敬浩去冠岳山會發生的事」的影片，兩人本來開開心心挑戰登山，爬到滿臉倦容之際，工作人員突然被石頭絆倒發生小意外，曹政奭趕緊關心：「沒事吧？慢慢來。」就在這時，一名陌生男子默默靠近，禮貌詢問：「可以幫我拍一張照嗎？」工作人員立刻上前阻擋：「不好意思，我們正在拍攝中。」沒想到男子不死心，拿著手機步步進逼：「就一張，很快就好！」眼看場面即將尷尬，曹政奭和尹敬浩決定速戰速決、爽快答應合照。結果定睛一看……兩人瞬間瞪大雙眼——眼前這位「登山客」竟然是柳俊烈！



曹政奭當場驚呼：「什麼啊柳俊烈！你是怎樣？正在下山嗎？我完全沒發現！」尹敬浩也滿臉問號：「我也完全認不出來！」原來柳俊烈正在執行「韓國百大名山攻克計劃」，剛好下山途中巧遇正在拍攝的兩人。曹政奭趕緊解釋自己正在錄登山單元，三人隨即熱絡敘舊，氣氛瞬間從尷尬變溫馨。尹敬浩不忘發揮綜藝魂：「今天要發了啦！封面圖直接換成柳俊烈！」曹政奭也餘悸猶存地笑說：「我剛剛真的有點嚇到，太突然了，而且他演技也太好，完全像路人！」柳俊烈則自爆，之所以能把「路人的合照請求」演得這麼自然，是因為「這種事我真的遇過」——坦言過去曾被無禮要求拍照，言談間流露無奈。



聊到登山路線，曹政奭問還剩多遠，柳俊烈調皮回應：「大概再走你們爬上來的兩倍距離吧！」尹敬浩立刻反嗆：「你看起來這麼輕鬆，要不要帶一下路啊？」柳俊烈則反將一軍：「敬浩哥是用走的上來，正奭哥應該是搭直升機上來的吧？」狠虧兩人爆汗程度天差地別，笑翻全場。



最後柳俊烈主動開口：「下次也邀請我吧！」曹政奭大方允諾：「一定要再來！」這場意外的「自然相遇」讓登山影片驚喜連連，三大男神同框畫面也讓粉絲嗨翻，紛紛留言敲碗「拜託變固定班底」！

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