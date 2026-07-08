黃寅燁為新劇《給你夢想》道歉：對不起又穿上校服，這真的是最後一次了

Viu Original治癒愛情韓劇《給你夢想》演員黃寅燁分享了他和惠利再次穿上高中制服（校服）的感想，引發關注。

7日上午，ENA全新月火劇《給你夢想》製作發佈會在首爾九老區 The Saint 舉行。導演劉先東、黃寅燁、惠利出席活動，並分享了許多與作品相關的故事。



《給你夢想》是一部浪漫喜劇，故事講述天才電影導演禹秀彬（黃寅燁 飾）實現夢想歸來後，與早已放棄夢想、為生計奔波的舊愛朱伊在（惠利 飾）重逢後所展開的故事。當年懷抱相同夢想時留下的未完成電影，以及尚未結束的愛情，將由青春們再次譜寫，帶來既輕快又令人心動的現實共鳴。韓國將於7月13日在ENA首播，海外由Viu上架跟播，逢星期一、二晚上10點半上線。



當天，黃寅燁介紹自己的角色時表示：「他年輕時是一個沒有什麼特別之處、只是按照父母安排生活的孩子，直到遇見朱怡在後，才開始努力追逐自己的夢想。隨著時間流逝，他再次與朱怡在相遇，並開始支持她的夢想，和她一起將夢想一步步完成。」



他也談到這次作品中再次穿上高中制服的感想。黃寅燁表示：「上一部作品時我也說過那會是最後一次穿制服，但我一直很想再挑戰浪漫喜劇，也一直在等待好的劇本，後來就遇見了這部作品。」他接著笑說：「這部作品的題材實在太吸引人，好到就算要再穿一次制服，我也無法放棄，所以很抱歉，又穿上制服了。」PS：上一部作品是青春成長劇《偶然成為家人》



黃寅燁開玩笑表示：「惠利看起來真的像高中生，但我可是下了很多功夫（才努力看起來像）。」接著笑說：「我想應該不會再遇到能超越《給你夢想》題材的作品了，所以這次真的會是最後一次穿制服。」逗得現場笑聲不斷。（延伸閱讀：【影片】黃寅燁、惠利出席《給你夢想》發佈會！牽手比心超自然 眼神交會CP感爆棚）



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