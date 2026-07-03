南宮珉大讚蘇志燮《金特務：本色回歸》太精彩！坦言《婚姻之後》撞檔競爭「有點可惜」

演員南宮珉談到自己主演的KBS2《婚姻之後》與蘇志燮主演的SBS《金特務：本色回歸》同檔競爭時，坦率分享內心想法，幽默發言逗笑全場。

KBS2全新週末劇《婚姻之後》1日舉行的製作發佈會上，導演金正鉉，以及演員南宮珉、李雪、金大明、李尚熙一同出席，分享新劇相關故事。



《婚姻之後》是一部犯罪驚悚劇，講述一名男子為了救出在離婚前夕遭綁架的妻子，不得不與泯滅人性的罪犯展開殊死搏鬥。海外由Disney+獨家上線。



當天，南宮珉被問到如何看待與《婚姻之後》同時段播出的競爭作品時，他笑說：「我在 KBS 最成功的作品就是《金科長》，但蘇志燮的《金特務：本色回歸》光是片名就有種比我更高一級的感覺，所以心情有點苦澀。」一番玩笑話讓現場笑聲不斷。PS：《金特務：本色回歸》的韓文劇名是《金部長》（김부장）。



不過，南宮珉也毫不吝嗇地大讚《金特務：本色回歸》。他表示：「聽說收視很好，所以我也特地看了《金特務：本色回歸》，真的非常有趣，題材也很好、很新穎。我覺得是一部充分展現韓國特色的作品，看得非常投入。」



他接著說：「現在這個時代，製作電視劇本來就很不容易。雖然是競爭作品，但看到韓劇能有好成績，我還是覺得很開心。」

南宮珉也坦言：「只是星期六的播出時間多少有些重疊。《金特務：本色回歸》收視表現很好，而且第3、4集正是最好看的時候，我們偏偏在那個時段開播，確實有點可惜。另外，《婚姻之後》前兩集主要是在鋪陳後續劇情，因此這點也讓我有些擔心。」

不過，他仍充滿信心地表示：「但不是還有星期天嗎？尤其第二集真的非常精彩。劇中我和金大明有一場透過電話進行談判的戲，就算兩人沒有碰面，也能讓觀眾感受到強烈的緊張感。」



最後，南宮珉強調：「兩部作品的風格完全不同。《金特務：本色回歸》是有原作的改編作品，而《婚姻之後》則更有深度，也更貼近現實。」

他笑著宣傳新劇：「這次我是抱著希望帶給大家娛樂的心情選擇這部作品。星期六請大家開心收看《金特務：本色回歸》，星期天也請支持我們的作品；如果星期六就先看我們，那就更好了。」展現幽默風趣的一面。



《婚姻之後》將於4日晚間9點20分首播，每週六日播出，海外由Disney+獨家上線。



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